Klare Ansage aus UK

“Baby, if you wanna say something, say it now!”hat es nicht so mit Warten und startet nun richtig durch. Als Protégé von Hit-Produzent MNEK ist die ehemalige X Factor UK Teilnehmerin derzeit in aller Munde und wird sogar schon als die „Whitney des Dance“ gehandelt. Derartige Prophezeiungen machen ihre erfolgreiche Debüt-Single “Say Something” auch für die neue Club Music 04 unentbehrlich. Wer das Video zur Single noch nicht in voller Länge gesehen hat, sollte das HIER schleunigst nachholen.Momentan arbeitet die Sängerin fleißig an der Fertigstellung ihres Debüt-Albums, welches mit Sicherheit noch den ein oder anderen Ohrwurm parat halten wird. Man darf gespannt sein…