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CoComelon trifft Hello Kitty: Das neue Album mit den Sanrio Friends

CoComelon News
30.10.2026
Zwei beliebte Vorschul-Kinderwelten treffen aufeinander: Mit “CoComelon Playdates With Sanrio Friends” bringt CoComelon bekannte CoComelon-Songs mit Hello Kitty und weiteren Sanrio Friends zusammen. Nachdem die Zusammenarbeit bereits auf YouTube und Disney+ zu sehen ist, gibt es das musikalische Crossover jetzt auch auf Deutsch als Album.
Auf insgesamt 26 Songs treffen beliebte CoComelon-Hits auf besondere Sanrio Friends Versionen bekannter Kinderlieder. Mit dabei sind unter anderem “Ja, ja, Gemüse”, “Old MacDonald”, “Die süße kleine Spinne”, der “Aufräum-Song”, “Wenn du glücklich bist” und das “Geburtstagslied”. Daneben sorgen CoComelon-Favoriten wie “Die Räder am Bus”, “Kopf, Schulter, Knie und Zehen” oder “Äpfel und Bananen” für jede Menge Abwechslung.
Ein besonderes Highlight ist der Song “Kuckuck (Dance Version With Sanrio Friends)”, der das Album mit einer tanzbaren Version des beliebten Liedes abschließt. Mit eingängigen Melodien, vertrauten Figuren und viel Mitmachspaß lädt “CoComelon Playdates With Sanrio Friends” kleine Fans ab 2 Jahren zum gemeinsamen Singen, Tanzen und Entdecken ein.
CoComelon Playdates With Sanrio Friends” von CoComelon ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.

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