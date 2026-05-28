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Abenteuerspaß mit Conni: Fünf Hörspiele voller Freundschaft, Mut und neuer Erfahrungen

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28.05.2026
Ob Ferienlager, Filmworkshop oder Segelausflug – die Hörspielreihe Abenteuerspaß mit Conni begleitet Kinder ab sieben Jahren durch spannende Alltagsabenteuer voller Fantasie, Freundschaft und kleiner Herausforderungen. Die Geschichten greifen Themen auf, die viele Familien aus dem eigenen Alltag kennen: neue Hobbys entdecken, über sich hinauswachsen oder mutig auf andere zugehen.

Abenteuer zwischen Feriencamp und Weltall

In Conni im Ferienlager reist Conni zum ersten Mal ohne Familie in ein Feriencamp. Zwischen Baumhäusern, Lagerfeuer und einer kreativen Modenschau entstehen neue Freundschaften – auch dort, wo es zunächst ordentlich knirscht. Die Folge erzählt warmherzig davon, wie unterschiedlich Kinder sein dürfen und warum gerade das neue Verbindungen schafft.
Noch fantasievoller wird es in Conni im Weltall-Camp. Nach einem Unwetter verwandelt sich das Ferienlager plötzlich in ein Space-Camp mit Planetarium, Teleskopen und jeder Menge Weltraumwissen. Als Paul glaubt, sogar Aliens entdeckt zu haben, entwickelt sich daraus ein geheimnisvolles Abenteuer voller Entdeckergeist.

Neue Hobbys und starke Teammomente

Auch aktuelle Themen finden ihren Platz in der Reihe. In Conni und die Stecken-Ponys entdeckt Conni gemeinsam mit Anna die Welt des Hobby Horsing. Die Folge zeigt auf sympathische Weise, wie schnell Vorurteile verschwinden können, wenn man sich offen auf etwas Neues einlässt.
In Conni und das Filmprojekt dreht sich alles um Kreativität, Umweltbewusstsein und Teamarbeit. Gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Alea produziert Conni ein Videoprojekt und versucht gleichzeitig, ein geheimnisvolles Rätsel rund um das Umweltmaskottchen der Stadt zu lösen.
Maritimes Abenteuerfeeling bringt schließlich Conni und der Segelausflug in die Reihe. Zwischen Segelknoten, Gebärdensprache und mysteriösen Ereignissen auf dem Wasser erleben Conni und ihre neuen Freundinnen ein Wochenende voller Spannung und Zusammenhalt.

Hörspaß für den Familienalltag

Die Geschichten aus Abenteuerspaß mit Conni verbinden spannende Abenteuer mit Themen, die Kinder und Eltern gleichermaßen ansprechen. Dabei bleibt die Reihe nahbar, humorvoll und voller kleiner Momente, die noch lange im Kopf bleiben. Ideal für gemütliche Hörspielnachmittage zu Hause, lange Autofahrten oder als Gute-Nacht-Geschichten in der Abendroutine.
Geeignet für Kinder ab sieben Jahren.

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