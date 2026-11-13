Ponyhof, Reitstunden und jede Menge Abenteuer im Stall: Für Conni
gibt es kaum etwas Schöneres als Zeit mit ihren Lieblingsponys und Freundinnen zu verbringen. Die neue Hörspiel-Compilation “Pferdegeschichten mit Conni – Pony Hörspiele für Kinder ab 5 Jahren
” vereint vier tolle Geschichten rund um Pferde, Freundschaft und spannende Erlebnisse auf dem Reiterhof.
Vier Geschichten voller Ponyabenteuer
In “Conni und das tanzende Pony” besucht Conni
einen Voltigierkurs und trifft ihr Lieblingspony Karlina wieder. “Conni und das Ponyabenteuer” führt sie und ihre Freundin Anna auf eine mehrtägige Reittour mit Übernachtung im Zelt. In “Conni und die Ponys im Schnee” wartet ein winterlicher Aufenthalt auf dem Ponyhof, während bei “Conni und die Ponyspiele” ein aufregendes Turnier und einige rätselhafte Ereignisse für Spannung sorgen.
Ob für gemütliche Hörspielnachmittage zu Hause oder als Begleitung auf längeren Autofahrten: Die vier Geschichten bieten abwechslungsreichen Hörspaß für kleine und große Pferdefans ab fünf Jahren.