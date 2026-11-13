Vier Geschichten voller Ponyabenteuer

In “Conni und das tanzende Pony” besucht Conni einen Voltigierkurs und trifft ihr Lieblingspony Karlina wieder. “Conni und das Ponyabenteuer” führt sie und ihre Freundin Anna auf eine mehrtägige Reittour mit Übernachtung im Zelt. In “Conni und die Ponys im Schnee” wartet ein winterlicher Aufenthalt auf dem Ponyhof, während bei “Conni und die Ponyspiele” ein aufregendes Turnier und einige rätselhafte Ereignisse für Spannung sorgen.

Ob für gemütliche Hörspielnachmittage zu Hause oder als Begleitung auf längeren Autofahrten: Die vier Geschichten bieten abwechslungsreichen Hörspaß für kleine und große Pferdefans ab fünf Jahren.