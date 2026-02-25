Ein neues Pferdeabenteuer mit Conni

Für alle Pferdefans gibt es tolle Hörspiel-Neuigkeiten von Conni
! Denn in der neuen Folge “Conni und der Pferdeflüsterhof
”, die auf dem gleichnamigen Buch von Julia Boehme basiert, geht es turbulent, gefühlvoll und richtig spannend zu.
Eigentlich hatte Conni
sich ihre Ferien ganz anders vorgestellt. Wie jedes Jahr wollte sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Anna auf den Reiterhof der Familie Behrens fahren. Doch dann kommt die große Enttäuschung: Es ist nur noch ein Platz frei und den hat sich Anna heimlich gesichert. Conni
ist sauer und beschließt kurzerhand, alleine in die Ferien zu fahren. Ein mutiger Schritt, der sie auf den geheimnisvollen Pferdeflüsterhof führt.
Dort ist allerdings alles anders, als sie es kennt: Die Reitmethoden unterscheiden sich von dem, was Conni
gewohnt ist, die Jungs gehen ihr gehörig auf die Nerven und die Mädchen sind nicht in ihrem Alter. Als wäre das nicht genug, bekommt sie auch noch Danny, das größte Pferd überhaupt, zugeteilt. Zwischen Unsicherheit, Heimweh und ersten vorsichtigen Annäherungen zu Pferd Danny muss Conni
lernen, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden.
Für zusätzliche Aufregung sorgt ein unerwarteter Anruf bei Ranchbesitzerin Olivia: Ein verängstigtes Mini-Shetlandpony wurde in der Pferdeklappe abgegeben. Schnell steht die Frage im Raum, ob das kleine Pony auf dem Pferdeflüsterhof ein neues Zuhause finden kann. Gemeinsam stellen sich Conni
und die anderen Kinder dieser besonderen Herausforderung und entdecken dabei, was Zusammenhalt und echtes Vertrauen bewirken können.