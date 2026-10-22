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„Ich bin noch gar nicht müde!“: Die neue Compilation “Einschlafen mit Conni” begleitet Familien durch den Abend

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23.10.2026
„Ich bin noch gar nicht müde!“ – diesen Satz kennen viele Familien nur zu gut. Wenn der Tag eigentlich vorbei ist, braucht es manchmal noch etwas Zeit, bis Ruhe einkehrt. Die neue Hörspiel-Sammlung Einschlafen mit Conni – ab 3 Jahren begleitet diese Phase mit drei sanften Folgen und passt damit gut in die gemeinsame Abendroutine.
Die Compilation versammelt die Geschichten “Conni kann nicht einschlafen”, “Conni schläft im Kindergarten” und “Conni übernachtet bei Julia”. Alle drei drehen sich um vertraute Situationen rund ums Zubettgehen, Übernachten und Einschlafen. Statt noch ein neues Abenteuer zu beginnen, können Familien den Tag so mit bekannten Stimmen und ruhigen Geschichten ausklingen lassen.
Gerade am Abend hilft oft ein wiederkehrender Ablauf: Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, ins Bett kuscheln – und noch etwas hören. Einschlafen mit Conni lässt sich unkompliziert in dieses Ritual integrieren und kann beim Einschlafen gehört werden.
Die Hörspiel-Sammlung knüpft an die aktuellen Conni-Compilations für verschiedene Alltagssituationen an. Zuletzt sind bereits Sammlungen für Autofahrten und weitere Conni-Hörspiele für Kinder erschienen. Alle Compilations und aktuelle Hörspielfolgen findet ihr hier.
Die CompilationEinschlafen mit Conniist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich. 

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