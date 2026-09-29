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Neue Conni Hörspiel-Sammlungen für Kinder ab 3 und 5 Jahren

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02.10.2026
Conni begleitet Kinder seit vielen Jahren durch ihren Alltag und erzählt Geschichten, die nah an ihrer Lebenswelt sind. Mit den neuen Hörspiel-Sammlungen Conni Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren und Conni Hörspiele für Kinder ab 5 Jahren erscheinen jetzt gleich zwei abwechslungsreiche Zusammenstellungen, die beliebte Abenteueraus von Conni nach Altersgruppen bündeln und so für noch mehr Hörspaß sorgen.

Die Hörspiel-Sammlung für Kinder ab 3 Jahren greift vertraute Alltagssituationen auf, die viele Kinder selbst erleben: Ob “Conni hat Geburtstag”, “Conni lernt Rad fahren”, “Conni backt Pizza” oder “Conni im Krankenhaus”, hier vermitteln die Geschichten mit viel Wärme, Humor und Einfühlungsvermögen wichtige Erfahrungen aus dem Familienalltag. Außerdem laden sie zum Mitfiebern ein und bieten Kindern die Möglichkeit, sich selbst wiederzuerkennen. 

Für Kinder ab 5 Jahren warten spannende Abenteuer, in denen Conni gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden immer wieder Neues entdeckt. In den Geschichten “Conni und das Baumhaus”, “Conni auf dem Reiterhof”, “Conni und der neue Lehrer”, “Conni rettet Oma” oder “Conni und das Hochzeitsfest” stehen Freundschaft, Zusammenhalt und aufregende Erlebnisse im Mittelpunkt, die Kinder zum Mitdenken und Mitfühlen anregen.

Mit den beiden neuen Hörspiel-Sammlungen startet gleichzeitig eine ganze Reihe neuer Conni-Compilations und so erscheinen In den kommenden Wochen weitere Zusammenstellungen zu Themen wie Autofahrten, Kindergarten, Schule, Ponys, Weihnachten oder Einschlafen, die für viele Alltagssituationen die passenden Conni-Geschichten bereithalten.

Bis dahin wünschen wir viel Spaß mitConni Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren und "Conni Hörspiele für Kinder ab 5 Jahren, die ab sofort im Streaming und als Download erhältlich sind. 

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