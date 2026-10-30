Vier festliche Hörspielfolgen mit Conni im Advent!

Plätzchenduft, Adventskalender und die große Frage, ob der Nikolaus wirklich schon vor der Tür steht: Conni
startet mit einer neuen Hörspiel-Sammlung in die Weihnachtszeit.
“Weihnachten mit Conni – ab 3 Jahren”
bündelt vier festliche Geschichten: “Conni und der Nikolaus”
, “Connis Weihnachtsbäckerei”
, “Conni macht Geschenke”
und “Conni feiert Weihnachten”
. Damit versammelt die Compilation viele typische Momente der Vorweihnachtszeit und stellt dabei vertraute Erlebnisse aus Connis Familienalltag in den Mittelpunkt. Mal ist die Aufregung vor dem Nikolaus besonders groß, mal verwandelt sich die Küche in eine Weihnachtsbäckerei oder das Kinderzimmer in eine kleine Bastelwerkstatt. Auch die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest dürfen natürlich nicht fehlen.
Mit den vier Hörspielen bringt “Weihnachten mit Conni – ab 3 Jahren”
verschiedene Advents- und Weihnachtsmomente in einer Compilation zusammen und passt damit gut in gemütliche Familiennachmittage und gemeinsame Rituale in der Vorweihnachtszeit.