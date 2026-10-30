Vier festliche Hörspielfolgen mit Conni im Advent!

bündelt vier festliche Geschichten:und. Damit versammelt die Compilation viele typische Momente der Vorweihnachtszeit und stellt dabei vertraute Erlebnisse aus Connis Familienalltag in den Mittelpunkt. Mal ist die Aufregung vor dem Nikolaus besonders groß, mal verwandelt sich die Küche in eine Weihnachtsbäckerei oder das Kinderzimmer in eine kleine Bastelwerkstatt. Auch die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest dürfen natürlich nicht fehlen.