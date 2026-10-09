“Wann sind wir da?” gehört der Vergangenheit an: Zwei neue Conni-Compilations für Kinder ab 3 und 5 Jahren gegen Langeweile auf Reisen!

“Autofahrten mit Conni – Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren” enthält sechs Abenteuer aus unterschiedlichen Bereichen von Connis Welt. Mit dabei sind “Conni auf dem Bauernhof”, “Conni geht auf Reisen”, “Connis erster Flug”, “Conni in den Bergen”, “Conni geht in den Zoo” und “Conni im Zirkus”. Die Compilationenthält sechs Abenteuer aus unterschiedlichen Bereichen von Connis Welt. Mit dabei sindund

Damit reicht die Auswahl vom Bauernhof über Zoo und Zirkus bis zu verschiedenen Reiseerlebnissen. Gerade auf längeren Strecken sorgt die Zusammenstellung so für wechselnde Schauplätze und unterschiedliche Geschichten.

“Conni-Hörspiele für Autofahrten – ab 5 Jahren”. Die Sammlung vereint fünf beliebte Geschichten: “Conni feiert Geburtstag”, “Conni und das Fußballcamp”, “Conni und der Pferdeflüsterhof”, “Conni geht zum Film” und “Conni und die Katzenliebe”. Für etwas ältere Hörerinnen und Hörer erscheint. Die Sammlung vereint fünf beliebte Geschichten:und

Auch diese Compilation setzt auf unterschiedliche Themen und bietet Familien eine praktische Auswahl für gemeinsame Fahrten.