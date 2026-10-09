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“Wann sind wir da?” gehört der Vergangenheit an: Zwei neue Conni-Compilations für Kinder ab 3 und 5 Jahren gegen Langeweile auf Reisen!

Conni-Hörspiele für Autofahrten
09.10.2026
Es gibt gleich zwei neue Hörspiel-Sammlungen von Conni, perfekt für kurze oder lange Wege. Autofahrten mit Conni – Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren und Conni-Hörspiele für Autofahrten – ab 5 Jahren bündeln bekannte Geschichten für zwei Altersgruppen und bringen damit abwechslungsreiche Unterhaltung auf die Rückbank und natürlich auch alle anderen Transportmittel wie Bahn oder Flugzeug.
Die Compilation Autofahrten mit Conni – Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren enthält sechs Abenteuer aus unterschiedlichen Bereichen von Connis Welt. Mit dabei sind “Conni auf dem Bauernhof”, “Conni geht auf Reisen”, “Connis erster Flug”, “Conni in den Bergen”, “Conni geht in den Zoo” und “Conni im Zirkus”.
Damit reicht die Auswahl vom Bauernhof über Zoo und Zirkus bis zu verschiedenen Reiseerlebnissen. Gerade auf längeren Strecken sorgt die Zusammenstellung so für wechselnde Schauplätze und unterschiedliche Geschichten.
Für etwas ältere Hörerinnen und Hörer erscheint Conni-Hörspiele für Autofahrten – ab 5 Jahren. Die Sammlung vereint fünf beliebte Geschichten: “Conni feiert Geburtstag”, “Conni und das Fußballcamp”, “Conni und der Pferdeflüsterhof”, “Conni geht zum Film” und “Conni und die Katzenliebe”.
Auch diese Compilation setzt auf unterschiedliche Themen und bietet Familien eine praktische Auswahl für gemeinsame Fahrten.
Beide neuen Hörspiel-Sammlungen knüpfen an die aktuellen Conni-Compilations für verschiedene Altersgruppen an und rücken diesmal ein Thema in den Mittelpunkt, welches viele Familien nur zu gut kennen: unterwegs sein. In den kommenden Wochen erscheinen weitere Zusammenstellungen zu Alltagssituationen und Lieblingsmomenten wie Kindergarten, Schule, Ponys, Weihnachten oder Einschlafen.
Autofahrten mit Conni – Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren und Conni-Hörspiele für Autofahrten – ab 5 Jahren sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich. 

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