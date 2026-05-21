Daniel Caesar kommt für eine Show nach Deutschland!

Daniel Caesar zählt zu den prägenden Stimmen des zeitgenössischen R&B. Der kanadische Sänger, Songwriter und Musiker verbindet moderne Soul-Produktionen mit Gospel-Wurzeln, Neo-Soul, warmen Gitarrenklängen und einer unverwechselbar intimen Stimme. Mit “Son Of Spergy” hat Daniel Caesar im vergangenen Herbst sein viertes Studioalbum veröffentlicht und seinen Status als einer der spannendsten kanadischen Artists weiter ausgebaut. Mit bisher über 14 Milliarden Streams feiert das Publikum ihn weltweit für einen unverfälschten Einblick in seine Gedankenwelt, während er sich mit Spiritualität, Erwachsensein und seinem eigenen Reifeprozess auseinandersetzt. Das Warten auf die volle Live-Power von Daniel Caesar hat bald ein Ende, denn am 11. September 2026 wird er in Köln im Rahmen seiner “Son Of Spergy”-Tour seine einzige Deutschland-Show spielen.







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