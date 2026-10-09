David Garrett veröffentlicht neues Album ‘Immortal’

Garrett präsentiert neu-arrangierte Werke von einigen der größten Komponisten der Musikgeschichte

Immortal erscheint heute

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Berlin, 9. Oktober 2026 — Der deutsch-amerikanische Violinist David Garrett veröffentlicht mit Immortal sein neues Album bei Deutsche Grammophon, das ein zutiefst persönliches und zugleich sehr ambitioniertes Projekt ist. Ausgehend von der festen Überzeugung, dass Musik die Zeit überdauert, widmet sich Garrett auf Immortal einigen der bedeutendsten Komponisten der Geschichte wie W. A. Mozart, Claude Debussy und John Williams.

Das Album ist ab heute digital sowie physisch als CD und Vinyl erhältlich.