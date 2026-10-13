Der kleine König: Die schönsten Geschichten aus dem Schloss

Mit “Geschichten aus dem Schloss”
erscheint eine neue Hörspiel-Sammlung mit dem kleinen König
, die zehn liebevolle Geschichten aus seinem Schloss vereint. Zwischen fantasievollen Märchen, geheimnisvollen Geräuschen und jeder Menge Trubel erleben der kleine König, die kleine Prinzessin und ihre tierischen Freunde dabei spannende Abenteuer.
In “Märchenzeit”
verwandelt sich der Schlossturm kurzerhand in eine fantasievolle Märchenwelt, während der kleine König in “Das Ei”
versucht, Schokohäschen auszubrüten. In “Blauer Montag”
zeigt sich, dass selbst ein kleiner König manchmal von seiner Arbeit abgelenkt wird, bevor in “Alles in Ordnung”
ein herrlich verrücktes Ordnungssystem für das Schloss entsteht. Und auch “Die freche Prinzessin”
sorgt mit einem Streich für Aufregung, der das Schloss zu einer Lavalandschaft verwandelt.
Seit vielen Jahren begeistert der kleine König
Kinder mit warmherzigen Geschichten voller Fantasie, Humor und liebenswerter Figuren. “Geschichten aus dem Schloss”
bündelt zehn abwechslungsreiche Abenteuer in einer Compilation und eignet sich perfekt für gemütliche Hörstunden zu Hause oder unterwegs.