Draußen wird es kalt, Weihnachten rückt näher und im Schloss des kleinen Königs
beginnt eine besonders aufregende Zeit. Die neue Compilation “Winter- und Weihnachtsgeschichten”
versammelt zehn Hörspielabenteuer rund um Schnee, Schlittenfahrten, Weihnachtsvorbereitungen und einige königliche Missverständnisse.
Schon in “Schneetiere & Winteranfang”
kann es der kleine König
kaum erwarten, bis endlich Weihnachten ist – und hält den 22. Dezember kurzerhand für den großen Tag. Auch beim Fest selbst läuft nicht alles ganz so besinnlich wie gedacht: In “Weihnachten mit Tam-Tam”
sorgt eine neue Trommel für ordentlich Wirbel im Schloss, während “Krippenspiel”
der Frage nachgeht, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Der kleine König
und seine Freunde bringen die Weihnachtsgeschichte dabei auf ihre ganz eigene Art auf die Bühne.
Von Schlittenfahrten, Drachen und Winterblues
Mit “Der Weihnachtsmann sieht alles”
und “Der rote Ritter”
wird es dann abenteuerlich. Ein brennender Adventskranz lässt den kleinen König
einen feuerspuckenden Drachen vermuten – und schon zieht er mit seinen Tierfreunden los, um sein Königreich zu retten. Dabei kreuzt schließlich auch noch ein geheimnisvoller roter Ritter seinen Weg.
Natürlich gehört zum Winter im Schloss auch Schnee. In “Die Schlittenfahrt”
merkt der kleine König
schnell, dass Hinunterfahren viel mehr Spaß macht als das mühsame Hinaufziehen des Schlittens. “Bergauf und bergab”
nimmt diese Frage gleich genauer unter die Lupe und führt ihn zu spannenden Entdeckungen rund um die schiefe Ebene. Und wenn die dunkle Jahreszeit einmal auf die Stimmung schlägt, probieren seine Freunde in “Winterblues”
allerlei Gegenmittel aus – von Licht und Bewegung bis zu Schokolade.
Zum Abschluss wird es noch einmal warm: In “Feuer und Flamme”
fehlt dem Schloss ausgerechnet im Winter das Brennholz, sodass der kleine König
einiges über Feuer lernt. In “Brandmeister Buschel”
entdeckt Eichhörnchen Buschel dagegen seine Begeisterung fürs Feuerwehrspielen – zunächst sehr zum Leidwesen seiner Freunde, bis sein Einsatz doch noch gefragt ist.
Und weil es im Schloss auch abseits der Weihnachtszeit immer etwas zu feiern gibt, warten in “Feste und Feiertage”
weitere lustige Hörspielgeschichten rund um Geburtstage, Ostern und andere besondere Anlässe.