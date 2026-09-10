Der kleine König zeigt in “Mutmachgeschichten”, warum Aufgeben keine Lösung ist

Dass zum Mutigsein auch Verlieren und Lernen gehören, zeigen weitere Geschichten der Sammlung. Infällt es ihm schwer, eine Niederlage beim Würfelspiel zu akzeptieren.führt ihn an den Baggersee, wo er feststellt, dass er im Wasser nicht einfach dasselbe kann wie seine tierischen Freunde. Inundsorgen schließlich Sammelfieber und eine ungewöhnliche Idee gegen die Trockenheit für neue Herausforderungen.