Der kleine König zeigt in “Mutmachgeschichten”, warum Aufgeben keine Lösung ist

Manchmal läuft eben nicht alles nach Plan: Eine Aufgabe klappt nicht auf Anhieb, eine Niederlage muss erst einmal verdaut werden oder jemand braucht Hilfe. Genau um solche kleinen und größeren Herausforderungen geht es in “Der kleine König: Mutmachgeschichten”
. Die Hörspielsammlung begleitet den kleinen König
und seine Freunde in neun Geschichten, in denen sie immer wieder nach neuen Lösungen suchen. Mit Humor und viel Herzlichkeit geht es dabei ums Ausprobieren, Weitermachen und darum, an Schwierigkeiten zu wachsen.
Dass zum Mutigsein auch Verlieren und Lernen gehören, zeigen weitere Geschichten der Sammlung. In “Ein kleiner König verliert nicht”
fällt es ihm schwer, eine Niederlage beim Würfelspiel zu akzeptieren. “Das Seepferdchen”
führt ihn an den Baggersee, wo er feststellt, dass er im Wasser nicht einfach dasselbe kann wie seine tierischen Freunde. In “Der Punktesammler”
und “Der Wetterfrosch”
sorgen schließlich Sammelfieber und eine ungewöhnliche Idee gegen die Trockenheit für neue Herausforderungen.
“Der kleine König: Mutmachgeschichten”
versammelt viele Situationen, in denen Geduld, Zuversicht und neue Ideen gefragt sind und erinnert daran, dass Mut nicht bedeutet, immer alles sofort zu schaffen – sondern es immer wieder zu versuchen.
Wer den kleinen König
noch länger begleiten möchte, findet mit “Abenteuergeschichten”
weitere spannende Erlebnisse und mit “Lernen und Lachen”
eine Hörspielsammlung, die Unterhaltung und spielerisches Entdecken verbindet.