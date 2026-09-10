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Der kleine König zeigt in “Mutmachgeschichten”, warum Aufgeben keine Lösung ist

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11.09.2026
Manchmal läuft eben nicht alles nach Plan: Eine Aufgabe klappt nicht auf Anhieb, eine Niederlage muss erst einmal verdaut werden oder jemand braucht Hilfe. Genau um solche kleinen und größeren Herausforderungen geht es in Der kleine König: Mutmachgeschichten. Die Hörspielsammlung begleitet den kleinen König und seine Freunde in neun Geschichten, in denen sie immer wieder nach neuen Lösungen suchen. Mit Humor und viel Herzlichkeit geht es dabei ums Ausprobieren, Weitermachen und darum, an Schwierigkeiten zu wachsen.
In Teddy ist weg & Doktorbuch versucht sich der kleine König zunächst mit einer Ausrede vor lästigen Aufgaben zu drücken – und merkt schnell, dass er es sich damit nicht unbedingt leichter macht. Auch beim Picknick und in der Wasserschlacht läuft längst nicht alles wie gedacht. Doch wenn etwas schiefgeht, findet der kleine König meist einen neuen Weg.
Auch seine Freunde brauchen hin und wieder Unterstützung. In Gesundheit, Grete! erwischt die Grippe fast alle, während sich Alles Gute, Pieps! um den verletzten Pieps dreht. Beim Zitronenbäumchen versucht der kleine König wiederum mit ganz eigenen Ideen, einer schlappen Pflanze zu helfen.
Dass zum Mutigsein auch Verlieren und Lernen gehören, zeigen weitere Geschichten der Sammlung. In Ein kleiner König verliert nicht fällt es ihm schwer, eine Niederlage beim Würfelspiel zu akzeptieren. Das Seepferdchen führt ihn an den Baggersee, wo er feststellt, dass er im Wasser nicht einfach dasselbe kann wie seine tierischen Freunde. In Der Punktesammler und Der Wetterfrosch sorgen schließlich Sammelfieber und eine ungewöhnliche Idee gegen die Trockenheit für neue Herausforderungen.
Der kleine König: Mutmachgeschichten versammelt viele Situationen, in denen Geduld, Zuversicht und neue Ideen gefragt sind und erinnert daran, dass Mut nicht bedeutet, immer alles sofort zu schaffen – sondern es immer wieder zu versuchen.

Wer den kleinen König noch länger begleiten möchte, findet mit Abenteuergeschichten weitere spannende Erlebnisse und mit Lernen und Lachen eine Hörspielsammlung, die Unterhaltung und spielerisches Entdecken verbindet.

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