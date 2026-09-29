Tauche mit “Hoch hinaus!” in ein neues Abenteuer von “Die Schule der magischen Tiere” ein – jetzt auch auf CD erhältlich

“Hoch hinaus!”, der 17. Hörspielfolge von “Die Schule der magischen Tiere” nach der Bestsellerreihe von Autorin Margit Auer, wartet auf die Wintersteinschule ein neues Abenteuer. Ein Wettbewerb, ein bedrohter Schulteich und eine neue Mitschülerin, die auffällig neugierig auf die vermeintlichen Kuscheltiere der Klasse ist: In, der 17. Hörspielfolge vonnach der Bestsellerreihe von Autorin, wartet auf die Wintersteinschule ein neues Abenteuer.

Diesmal braucht der Schulteich dringend Hilfe. Um ihn zu retten, müssen die Kinder und ihre magischen Tiere den Wettbewerb “Wunder der Welt” gewinnen. Eine Aufgabe, bei der Ideen und Zusammenhalt gefragt sind. Doch ausgerechnet mitten im Trubel bekommt Miss Cornfields Klasse Zuwachs. Mika, die Nichte von Direktor Siegmann, kommt neu in die Klasse – und nichts interessiert sie mehr als die vermeintlichen Kuscheltiere es besonders auf die vermeintlichen Kuscheltiere ihrer Mitschüler abgesehen. Das sorgt bei der magischen Fledermaus Eugenia für Aufregung: „Hilferich!“ Schließlich darf niemand erfahren, dass die Tiere sprechen können. Wie lange lässt sich das Geheimnis vor der neugierigen Mika bewahren?