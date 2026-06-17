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Disney zeigt ersten Trailer zu “Wie verhext”

"Wie verhext" soll ab 26. November 2026 in deutschen Kinos zu sehen sein
17.06.2026
Familiengeheimnisse, Hexenzauber und eine Reise, die alles verändert: Disney hat den ersten Trailer zu “Wie verhext” veröffentlicht. Der neue Film der Walt Disney Animation Studios startet am 26. November 2026 in den deutschen Kinos und richtet sich mit seiner Coming-of-Age-Geschichte besonders an Familien mit älteren Kindern und Teens.

Magie, Mut und verborgene Wahrheiten

Im Mittelpunkt steht Billie, eine impulsive Teenagerin, die sich in ihrem Alltag oft fehl am Platz fühlt. Als sie versehentlich verborgene Kräfte freisetzt, landet sie im magischen Reich Hex. Dort entdeckt sie nicht nur Wunder und ungezügelte Magie, sondern auch lange gehütete Familiengeheimnisse.
Regie führen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand, produziert haben Roy Conli und Yvett Merino. “Wie verhext” verspricht ein märchenhaftes Kinoabenteuer über Selbstfindung, Zusammenhalt und den Mut, der eigenen Geschichte auf den Grund zu gehen – mit einer ordentlichen Prise Disney Zauber im Hexenkessel.

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