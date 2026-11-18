“Wie verhext” geht es ab dem 26. November 2026 auf eine magische Reise ins Reich der Hexen. Jetzt wurden zwei weitere deutsche Synchronstimmen bekanntgegeben: Schauspielerin Derya Akyol spricht die Hauptfigur Billie, während Kinderarzt und Social-Media-Creator Dr. Vitor Gatinho, besser bekannt als Kids.Doc, dem magischen Lehrer Mr. Twinkleton seine Stimme leiht. In Disneys neuem Animationsfilmgeht es ab dem 26. November 2026 auf eine magische Reise ins Reich der Hexen. Jetzt wurden zwei weitere deutsche Synchronstimmen bekanntgegeben: Schauspielerinspricht die Hauptfigur Billie, während Kinderarzt und Social-Media-Creator, besser bekannt als, dem magischen Lehrer Mr. Twinkleton seine Stimme leiht.

Derya Akyol steht bereits seit ihrer Kindheit vor dem Mikrofon und ist sowohl als Schauspielerin als auch als Synchronsprecherin aktiv. Bekannt ist sie unter anderem aus der Serie “Euphorie” und dem Kinofilm “Von uns wird es keiner sein”. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie kürzlich den “Blauen Panther“-Award. In ”Wie verhext“ übernimmt sie die Rolle der impulsiven Teenagerin Billie, die plötzlich ihre eigenen magischen Fähigkeiten entdeckt. steht bereits seit ihrer Kindheit vor dem Mikrofon und ist sowohl als Schauspielerin als auch als Synchronsprecherin aktiv. Bekannt ist sie unter anderem aus der Serieund dem Kinofilm. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie kürzlich den. Inübernimmt sie die Rolle der impulsiven Teenagerin Billie, die plötzlich ihre eigenen magischen Fähigkeiten entdeckt.

Auch Dr. Vitor Gatinho wagt einen Ausflug in die Welt der Magie. Als Kids.Doc teilt der Kinderarzt und Familienvater auf Social Media regelmäßig Wissen und Tipps rund um Kindergesundheit und Familienleben. Im Film spricht er Mr. Twinkleton, der jungen Hexen und Zauberern dabei hilft, ihre magischen Kräfte kennenzulernen.

”Wie verhext“ entdeckt Billie nicht nur ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, sondern auch eine geheimnisvolle Welt voller Hexen. Gemeinsam mit ihrer eher zurückhaltenden Mutter Alice reist sie in das magische Reich Hex. Dort stoßen die beiden auf Familiengeheimnisse, die weitreichende Folgen für die gesamte Hexenwelt haben könnten. Inentdeckt Billie nicht nur ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, sondern auch eine geheimnisvolle Welt voller Hexen. Gemeinsam mit ihrer eher zurückhaltenden Mutter Alice reist sie in das magische Reich Hex. Dort stoßen die beiden auf Familiengeheimnisse, die weitreichende Folgen für die gesamte Hexenwelt haben könnten.