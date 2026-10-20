Neuer Trailer zu Disneys “Wie verhext” zeigt mehr von Billie und dem Reich Hex 

Mit “Wie verhext” steht der nächste Animationsfilm der Walt Disney Animation Studios in den Startlöchern. Ein neuer Trailer zeigt jetzt deutlich mehr von Billies Reise durch die magische Welt von Hex und den Figuren, die ihr dort begegnen.

” stellte Billie und ihre plötzlich entdeckten magischen Fähigkeiten vor. Der neue Trailer führt die Geschichte nun weiter aus und rückt ihre Beziehung zu ihrer vorsichtigen Mutter Alice stärker in den Mittelpunkt. Gemeinsam kommen die beiden Familiengeheimnissen auf die Spur, die für die Welt der Hexen große Bedeutung haben könnten. Der erste Trailer zu “Wie verhext stellte Billie und ihre plötzlich entdeckten magischen Fähigkeiten vor. Der neue Trailer führt die Geschichte nun weiter aus und rückt ihre Beziehung zu ihrer vorsichtigen Mutter Alice stärker in den Mittelpunkt. Gemeinsam kommen die beiden Familiengeheimnissen auf die Spur, die für die Welt der Hexen große Bedeutung haben könnten.

Mehr von Hex und seinen Bewohnern & Bewohnerinnen

Auch einige Figuren aus dem Reich Hex lernen wir im neuen Trailer näher kennen. Dazu gehört Beef Roger Crummchuk, ein zurückgezogen lebender, magischer Kater mit drei Augen, der sich eher widerwillig mit Billie und Alice verbündet. Nigel wiederum ist ein schreckhafter, allwissender Vogel, der wichtige Geheimnisse über Hex kennt.

Der neue Trailer etabliert Queen Celeste außerdem deutlicher als Gegenspielerin. Sie will ihre Macht über Hex um jeden Preis bewahren. Unterstützt wird sie von Hieronymous, ihrem selbstgefälligen Grand Councilor of the Throne.

Auch musikalisch bekommt „Wie verhext“ eine eigene Handschrift

Den Original-Score komponiert Kris Bowers. Für die Musik experimentierte er unter anderem mit Vogelstimmen, Flaschen, Kazoos und verschiedenen Blasinstrumenten und verbindet diese Klänge mit Orchester, Holzbläsern, Synthesizern und Naturgeräuschen. Im Mittelpunkt der Musik steht dabei nicht nur die Magie von Hex, sondern auch die emotionale Beziehung zwischen Billie und ihrer Mutter Alice.

Wie Billies Reise durch Hex ausgeht und welche Familiengeheimnisse noch ans Licht kommen, zeigt sich ab dem 26. November 2026 im Kino. Passend zum Filmstart folgt am 27. November 2026 außerdem das Hörspiel zu “Wie verhext”.