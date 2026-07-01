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Sommer, Spaß und schräge Erfindungen: Ein neues Hörspiel-Abenteuer mit “Phineas und Ferb”

Phineas und Ferb Folge 17.png
03.07.2026
Langweilige Ferientage? Nicht mit Phineas und Ferb! Mit “17: Das Sandwich U-Boot / Lizenz zum Auffliegen lassen / Der Candace-Anzug / Agent T (für Teenie)” ist ein neues Original-Hörspiel zur beliebten Disney TV-Serie voller verrückter Erfindungen, geheimer Missionen und jeder Menge Hörspaß für Kinder ab 6 Jahren erschienen.
In den neuen Geschichten bauen Phineas und Ferb unter anderem ein riesiges Sandwich-U-Boot. Klar, dass Candace wieder alles daransetzt, ihre Brüder endlich auffliegen zu lassen. Dieses Mal greift sie sogar zu täuschend echten Candace-Anzügen, um ihrer Mutter den großen Beweis zu liefern. Doch während bei den Kids ein außergewöhnliches Projekt das nächste jagt, sorgt auch Dr. Doofenschmirtz wieder für reichlich Chaos: Mal bringt er den Straßenverkehr durcheinander, mal tüftelt er an einer Mundraubmaschine – und schließlich will er Perry das Schnabeltier sogar an die LIEBESMUFFIN-Organisation ausliefern.
Doch Perry wäre nicht Perry, wenn er sich davon so einfach aufhalten ließe. Und dann taucht auch noch eine unerwartete Nachwuchsagentin auf…
Ob auf langen Autofahrten, beim Spielen im Kinderzimmer oder als gemeinsame Hörpause zu Hause: Die neue Folge nimmt Kinder mit in eine Welt, in der Kreativität großgeschrieben wird und kein Einfall zu verrückt ist.

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