Sommer, Spaß und schräge Erfindungen: Ein neues Hörspiel-Abenteuer mit “Phineas und Ferb”

In den neuen Geschichten bauen Phineas und Ferb unter anderem ein riesiges Sandwich-U-Boot. Klar, dass Candace wieder alles daransetzt, ihre Brüder endlich auffliegen zu lassen. Dieses Mal greift sie sogar zu täuschend echten Candace-Anzügen, um ihrer Mutter den großen Beweis zu liefern. Doch während bei den Kids ein außergewöhnliches Projekt das nächste jagt, sorgt auch Dr. Doofenschmirtz wieder für reichlich Chaos: Mal bringt er den Straßenverkehr durcheinander, mal tüftelt er an einer Mundraubmaschine – und schließlich will er Perry das Schnabeltier sogar an die LIEBESMUFFIN-Organisation ausliefern.

Doch Perry wäre nicht Perry, wenn er sich davon so einfach aufhalten ließe. Und dann taucht auch noch eine unerwartete Nachwuchsagentin auf…