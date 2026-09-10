“Blink Blink”: Dizzy Disco und Bodo Wartke laden zur Tiefsee-Lichtershow

Klick, klack machen die Taschenlampen: In Dizzy Discos
Lagune Nr. 3 beginnt nach Sonnenuntergang eine ganz besondere Tiefsee-Lichtershow. Für den neuen Song “Blink Blink”
bekommt der Discodelfin
nämlich Unterstützung von Wortakrobat Bodo Wartke
, der dabei in die Rolle eines Hais schlüpft. Der Song ist der vierte Vorbote von Dizzys zweitem Albums “Aquatastisch”
, das am 25. September erscheint.
Fluoreszierende Meerestiere, leuchtende Höhlen und eine Unterwasserdisco bilden die Kulisse für den neuen Track. Musikalisch treffen Synthie-Fanfaren auf Trap-Drums, während “Blink Blink” spielerisch Motive aus der faszinierenden Welt der Tiefsee aufgreift.