“Blink Blink”: Dizzy Disco und Bodo Wartke laden zur Tiefsee-Lichtershow

Dizzy Discos Lagune Nr. 3 beginnt nach Sonnenuntergang eine ganz besondere Tiefsee-Lichtershow. Für den neuen Song “Blink Blink” bekommt der Discodelfin nämlich Unterstützung von Wortakrobat Bodo Wartke, der dabei in die Rolle eines Hais schlüpft. Der Song ist der vierte Vorbote von Dizzys zweitem Albums “Aquatastisch”, das am 25. September erscheint. Klick, klack machen die Taschenlampen: InLagune Nr. 3 beginnt nach Sonnenuntergang eine ganz besondere Tiefsee-Lichtershow. Für den neuen Songbekommt der Discodelfinnämlich Unterstützung von Wortakrobat, der dabei in die Rolle eines Hais schlüpft. Der Song ist der vierte Vorbote von Dizzys zweitem Albums, das am 25. September erscheint.

Fluoreszierende Meerestiere, leuchtende Höhlen und eine Unterwasserdisco bilden die Kulisse für den neuen Track. Musikalisch treffen Synthie-Fanfaren auf Trap-Drums, während “Blink Blink” spielerisch Motive aus der faszinierenden Welt der Tiefsee aufgreift.