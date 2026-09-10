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“Blink Blink”: Dizzy Disco und Bodo Wartke laden zur Tiefsee-Lichtershow

11.09.2026
Klick, klack machen die Taschenlampen: In Dizzy Discos Lagune Nr. 3 beginnt nach Sonnenuntergang eine ganz besondere Tiefsee-Lichtershow. Für den neuen Song Blink Blink bekommt der Discodelfin nämlich Unterstützung von Wortakrobat Bodo Wartke, der dabei in die Rolle eines Hais schlüpft. Der Song ist der vierte Vorbote von Dizzys zweitem Albums Aquatastisch, das am 25. September erscheint.
Fluoreszierende Meerestiere, leuchtende Höhlen und eine Unterwasserdisco bilden die Kulisse für den neuen Track. Musikalisch treffen Synthie-Fanfaren auf Trap-Drums, während “Blink Blink” spielerisch Motive aus der faszinierenden Welt der Tiefsee aufgreift.
Mit Sandburg Fiesta, dem Titelsong Aquatastisch und Wir schwimmen hatte Dizzy Disco bereits drei Songs aus dem kommenden Album vorgestellt, das in zwei Wochen erscheint. Bis dahin heißt es erst einmal: Licht an für Blink Blink!

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