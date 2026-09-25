Das wird „Aquatastisch“: So klingt Dizzy Discos neues Album
25.09.2026
Flossen hoch, in der Unterwasserdisco steigt ne Glitzerparty: Dizzy Disco lädt ab sofort mit ihrem zweiten Album “Aquatastisch”dazu ein, ihre bunte Unterwasserwelt zu entdecken. Nach ihrem Debüt „Aqua Party“ von 2024 geht es zum zweiten Mal zurück in die Lagune Nr. 3 – mit neuen Songs rund um unsere Ozeane, große Emotionen und vielen kleine und große Entdeckungen unterhalb der Meeresoberfläche.
Schon vor dem Albumrelease zeigte Dizzy, dass sich der Sound ihrer musikalischen Meereswelt weiterentwickelt hat: Die “Sandburg Fiesta” brachte Sommerstimmung an den Strand und lud zum Buddeln ein, der Titelsong “Aquatastisch” startete mit fröhlichem Pop in den Tag und “Wir schwimmen” verband Rock’n’Roll mit Wissenswertem über außergewöhnliche Meeresbewohner. Für “Blink Blink” bekam Dizzy außerdem Besuch von Bodo Wartke. Gemeinsam veranstaltete man eine Tiefsee-Lichtershow – Biolumineszenz und Taschenlampen sei Dank.
Damit knüpft “Aquatastisch” an eine Welt an, die bei Dizzy Disco von Anfang an mehr umfasst als die nächste Tanzparty: Freundschaft, Mut, das Meer und seine Bewohner sowie Umweltschutz gehören fest zu den Themen des Discodelfins. Gleichzeitig bleibt natürlich genug Platz für glitzernde Wellen, Bewegung und jede Menge Musik aus der Lagune Nr. 3. “Aquatastisch” gibt’s ab sofort beim Streamingdienst eurer Wahl oder als Download. Wer danach nicht genug von Dizzy bekommen kann, abonniert am besten ihre “Alle Songs”-Playlist. Und wer mit Dizzy noch tiefer tauchen und die Superkräfte der Meerestiere entdecken will, hört am besten ab sofort jeden Freitag um 18 Uhr in “Dizzy Disco’s Superkräfte Show” auf Raddio TEDDY rein.
Die Tracklist:
„Aquatastisch“ – 2:16
„Sandburg Fiesta“ – 2:59
„Mutig“ – 2:56
„Wir schwimmen“ – 2:24
„Ich mag Dich“ – 4:01
„Blink Blink“ feat. Bodo Wartke – 2:56
„Laternenfisch – Skit“ – 0:49
„Stark wie ein Orca“ – 2:58
„Du hast Geburtstag“ – 2:49
„Genau Gut – Wir feiern Dich Remix“ mit STEVIO – 2:42