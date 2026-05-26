Dizzy Disco lädt mit “Sandburg Fiesta” zum größten Sandburgenabenteuer des Sommers ein

Schaufeln raus, Musik an: Mit “Sandburg Fiesta”
startet Dizzy Disco
das coolste Sandburgenabenteuer des Sommers! Zwischen poppigen Beats, sonnigem Disco-Vibe und jeder Menge Fantasie lädt der neue Song dazu ein, gemeinsam die größte Sandburg der Welt zu bauen. Mit geheimen Eingängen, Wellenrutsche, Glitzertürmen und Tanzfläche direkt am Meer bringt der Song Bewegung in Strandtage, Freibadpausen und Familienabenteuer draußen. Ob beim Buddeln im Sandkasten, beim Tanzen auf dem Handtuch oder unterwegs im Sommerurlaub: “Sandburg Fiesta
” macht aus jedem Moment eine kleine Beachparty voller Leichtigkeit und guter Laune. Also: Eimer schnappen, Förmchen stapeln, Fantasie anschalten und zusammen mit Dizzy Disco
die größte Sandburg der Welt bauen!