In zehn Sekunden mutig sein: Das Musikvideo zu “Mutig” von Dizzy Disco

“Mutig” gibt Manchmal braucht es Mut, etwas Neues auszuprobieren. Manchmal, um deutlich Nein zu sagen. Mit dem Musikvideo zugibt Dizzy Disco Familien einen Anlass, über Selbstvertrauen und persönliche Grenzen ins Gespräch zu kommen.

Im Song begleitet der Mut das Discodelfin-Mädchen wie ein guter Kumpel durch den Alltag. Wenn jemand an den eigenen Fähigkeiten zweifelt oder zu nahe kommt, heißt es: auf sich vertrauen und klar Stellung beziehen. Dabei greift der Text eine schöne Idee auf: Manchmal reichen schon zehn Sekunden Mut für den ersten Schritt. Dann wird das Herz stark und die Angst ganz klein.

Auch das Nein-Sagen gehört dazu. “Mutig” erzählt davon, die eigenen Grenzen ernst zu nehmen und auszusprechen, wenn sich etwas nicht gut anfühlt. Das Musikvideo greift das Thema im Stil eines Jump-&-Run-Spiels auf: Neue Herausforderungen warten wie das nächste Level. Dazu passt die Botschaft des Songs, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und sich Schritt für Schritt etwas zuzutrauen, über den Schatten oder ein Korallenriff zu hüpfen.