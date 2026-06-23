Mit “Aquatastisch” startet Dizzy Disco fröhlich in den Tag

zurück und liefert einen sprudelnden Gute-Laune-Hit, der kleine und große Meeresfans schon beim Aufwachen zum Mitsingen bringt. Der glitzernde Discodelfin feiert die kleinen Momente, in denen einfach alles zusammenpasst, und macht daraus einen Ohrwurm für die ganze Familie. Kaum ein Song bringt den Morgen so schnell in Schwung: Mit Aquatastisch meldet sich Dizzy Disco zurück und liefert einen sprudelnden Gute-Laune-Hit, der kleine und große Meeresfans schon beim Aufwachen zum Mitsingen bringt. Der glitzernde Discodelfin feiert die kleinen Momente, in denen einfach alles zusammenpasst, und macht daraus einen Ohrwurm für die ganze Familie.

Aquatastisch: der Sound für den perfekten Start in den Tag

Schon die ersten Takte zeigen, worum es geht: um Energie, Optimismus und jede Menge gute Vibes. Zwischen funkelnden Wassertropfen, springenden Delfinen und einem gut gelaunten Ozeanorchester entsteht ein eingängiger Popsong, der sofort Lust auf Bewegung macht. Moderne Beats treffen auf sommerliche Sounds und ganz viel Meeresgefühl. Genau dieses besondere Gefühl steckt schon im Titel: nicht nur fantastisch, sondern eben aquatastisch. Der Song ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und bringt frischen Schwung in den Familienalltag.

Seht hier das neue Musikvideo zu “Aquatastisch” und taucht ein in die die bunte Unterwasserwelt von Dizzy Disco:



Vom Debüt “Aqua Party” zum neuen Album

“Aquatastisch” ist zugleich der Auftakt zu etwas Größerem. Mit der Single startet die Vorbestellung für das gleichnamige neue Album, das am 25.09.2026 erscheint. Nach dem Debütalbum “Aqua Party” nimmt Dizzy Disco ihren Schwarm erneut mit auf eine musikalische Reise durch die Weltmeere, natürlich mit ganz viel Dance-opamin, Vitamin Sea und aquatastischen Ohrwürmern im Gepäck. ist zugleich der Auftakt zu etwas Größerem. Mit der Single startet die Vorbestellung für das gleichnamige neue Album, das am 25.09.2026 erscheint. Nach demnimmt Dizzy Disco ihren Schwarm erneut mit auf eine musikalische Reise durch die Weltmeere, natürlich mit ganz viel Dance-opamin, Vitamin Sea und aquatastischen Ohrwürmern im Gepäck.