Flea und Lil Yachty sind begeistert: DOMi & JD BECK kündigen Album an

Flea und DOMi & JD BECK Nägel mit Köpfen und kündigen für den 31. Juli ihr zweites Studioalbum WHO ASKED? an. Das Album erscheint erneut über Anderson .Paaks Label APESHIT in Zusammenarbeit mit Blue Note Records und kann ab sofort vorbestellt werden – darunter auch in handsignierten Varianten Die Rückkehr des Ausnahme-Duos sorgt für Aufsehen: Mehr als eine Million Views sammelte der erste Online-Teaser zu neuer Musik von DOMi & JD BECK in kürzester Zeit. Unter den begeisterten Kommentaren finden sich Namen wieund Lil Yachty . Jetzt machenNägel mit Köpfen und kündigen für den 31. Juli ihr zweites Studioalbuman. Das Album erscheint erneut über Anderson .Paaks Label APESHIT in Zusammenarbeit mit Blue Note Records und kann ab sofort vorbestellt werden – darunter auch in handsignierten Varianten exklusiv im JazzEcho-Store

Von Grammy-Nominierungen zum nächsten großen Kapitel

NOT TiGHT wurden die französische Keyboarderin Domi Louna und der texanische Drummer JD Beck 2022 schlagartig zu einem der meistdiskutierten Duos der internationalen Musikszene. Auftritte beim NPR Tiny Desk, Jimmy Kimmel Live und The Tonight Show sowie Mit ihrem Debütwurden die französische Keyboarderin Domi Louna und der texanische Drummer JD Beck 2022 schlagartig zu einem der meistdiskutierten Duos der internationalen Musikszene. Auftritte beim NPR Tiny Desk, Jimmy Kimmel Live und The Tonight Show sowie zwei Grammy-Nominierungen , darunter als „Best New Artist“, katapultierten die beiden in eine ganz eigene Liga zwischen Jazz, Hip-Hop, Pop und Internetkultur.

WHO ASKED? zeigt eine neue Seite von DOMi & JD BECK

Auf WHO ASKED? richten DOMi & JD BECK den Fokus stärker denn je auf ihre eigene musikalische Vision. Statt einer langen Liste prominenter Features steht diesmal ihr einzigartiges Zusammenspiel an Keyboards und Drums im Mittelpunkt. Gleichzeitig erweitert das Duo seinen Sound um Orchesterarrangements. Eine weitere Überraschung: DOMi & JD BECK sind auf dem Album erstmals als Sänger zu hören!

Erste neue Songs bereits live präsentiert

Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material gab das Duo bereits beim Toronto Jazz Festival. In den kommenden Wochen stehen außerdem Auftritte beim Ottawa Jazz Festival und Montreal Jazz Festival auf dem Programm.

Mit WHO ASKED? setzen DOMi & JD BECK ihren ganz eigenen Weg konsequent fort. Zwischen virtuosem Jazz, verspieltem Indie-Pop, orchestraler Klangfülle und futuristischen Ideen entsteht ein Sound, der sich einmal mehr jeder Schublade entzieht.