ECHO 2015: The Common Linnets in der Kategorie “Newcomer International” ausgezeichnet und mit Stefanie Heinzmann auf der Bühne

Wir gratulieren den gleich zweifach nominierten The Common Linnets zu ihrem ersten Award aus Deutschland: Die sympathischen Niederländer wurden am gestrigen Abend, dem 26. März 2015, bei der großen ECHO–Verleihung 2015 mit dem begehrten Preis in der Kategorie "Newcomer International" ausgezeichnet. Damit setzte sich die Formation um Country-Sängerin Ilse DeLange gegen namenhafte Konkurrenten durch, zu denen unter anderem George Ezra, Sam Smith und Kiesza zählten.

ECHO–Preisträger 2015: The Common Linnets können es selbst kaum fassen

Ihre Dankesrede hielten die "Calm After The Storm"-Interpreten auf Deutsch, was sich dank ihres Akzentes noch charmanter anhörte. Sie konnten es selbst kaum fassen, als sie den ECHO Awards in ihren Händen hielten und bezeichneten ihn in einem anschließenden Interview auf dem lila Teppich als "Heiligtum des Geilheit". Für die Band ist offensichtlich ein Traum in Erfüllung gegangen: "Das ist doch gar nicht echt", kommentierte Sängerin Ilse, die selbst ein großer Fan der mitnominierten Künstler dieser Kategorie ist.

ECHO 2015: The Common Linnets performten im Duett mit Stefanie Heinzmann auf der Bühne

Ein weiteres Highlight das Abends war der gemeinsame Auftritt der Folk-Rock-Band mit Powerfrau Stefanie Heinzmann. Gemeinsam performten sie die Heizmann-Single "In The End" aus ihrem neuen Album "Chance Of Rain". Und was sich im ersten Moment wie eine ungleiche Mischung anhört, stellte sich am gestrigen Abend als die nahezu perfekte Harmonie dreier Künstler heraus. Spätestens mit diesem Auftritt unterstrichen die sympathischen Niederländer von The Common Linnets, dass sie ihren ECHO völlig verdient mit nach Hause nehmen dürfen. Seht selbst:

