ECHO 2015: Wir verlosen 1x2 Tickets für die ECHO–Verleihung am 26. März

Der ECHO 2015 steht vor der Tür. Nur noch wenige Tage, dann ist es am 26. März 2015 endlich soweit und der deutsche Musikpreis wird in der Messe Berlin verliehen. Wir geben euch die Chance, das ganze Spektakel live vor Ort mitzuerleben und verlosen 1x2 Tickets für das Event.

Wenn ihr mit Begleitung dabei sein wollt, solltet ihr in unseren Universal Music Backstage Bereich vorbeischauen und an der Ticketverlosung teilnehmen. Sichert euch mit etwas Glückzum ECHO 2015. Falls es am Ende doch nicht klappt, wird die 24. Verleihung des ECHOs unter Leitung von Moderatorin Barbara Schöneberger am 26. März 2015 abin derübertragen. Bitte beachtet, dass die Reisekosten nicht mit inbegriffen sind und ihr überalt sein müsst, um teilzunehmen.