ECHO 2016 – das waren unsere Live-Auftritte

Barbara Schöneberger moderiert den ECHO 2016, der mit einem Medley der besten Auftritte der letzte 25 Jahre eröffnet. Natürlich geizt auch die Jubiläums-Ausgabe nicht mit großen Live-Momenten. Das waren unsere Highlights:

Wir schickten einen Superstar ins Rennen:. Ein knallendes Intro, Licht-Gewitter, dann steht er da – in einem Käfig aus rotem Laser. Der Auftritt reduziert The Weeknd auf das Wesentliche – und Beste: seine Stimme und Musik. In legerem Outfit, begleitet von einer Live-Band, die in Nebelschwaden in den Hintergrund rückt, performt er seinen Song. All Eyes on him!Was für eine Stimme, was für eine Sexyness. Ein Auftritt mit der Lässigkeit und empathischen Professionalität eines internationalen Superstars. Als Barbara Schöneberger später die erste Reihe abschreitet, bricht sie bei The Weeknd in Jubel aus. Ein besonderer Hingucker ist auch für die Moderatorin seine Frisur – die an den Seiten abrasierten Dreadlocks. Ihr Tipp für den Frühling.