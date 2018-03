Herbert Grönemeyer ist für den ECHO 2016 nominiert

Dieses Jahr feiert der größte Musikpreis Deutschlands Jubiläum. Zum 25. Mal wird der begehrte ECHO an die herausragendsten Künstler des letzten Jahres verliehen. Jetzt stehen die Nominierungen fest.

“Künstler Rock/Pop national”: In dieser Kategorie ist Herbert Grönemeyer für den ECHO 2016 nominiert

Herbert Grönemeyer gehört offiziell zu den erfolgreichesten deutschen Künstlern, die es je gab. Ende des Jahres 2014 erschien sein gehört offiziell zu den erfolgreichesten deutschen Künstlern, die es je gab. Ende des Jahres 2014 erschien sein Album „Dauernd jetzt“ und wurde wieder ein riesen Erfolg. Die darauf folgende Tour war in kürzester Zeit fast restlos ausverkauft. Selbstverständlich, dass sein Name unter den Nominierten in der Kategorie “Bester Künstler Rock”Pop national" nicht fehlen darf.

Freut euch, Herbert Grönemeyer als hoffentlich glücklichen ECHO–Gewinner zu erleben.



Save the date: Die ECHO Preisverleihung wird im TV live übertragen, am 7. April 2016, ab 20:15 Uhr, in der ARD.