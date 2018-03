Hier ansehen: James Bay begeistert beim ECHO 2015 mit Live-Performance von “Hold Back The River”

Wer am gestrigendie ECHO -Verleihung in der ARD mitverfolgt hat, wird den großartigen Auftritt von James Bay ganz bestimmt noch in Erinnerung behalten haben. Mit seiner mitreißenden Live-Performance der Hit- Hold Back The River ”, die ihr euch oben ansehen könnt, sorgte der britische Sänger und Songwriter für einen der Höhepunkte des Abends. Das Publikum war begeistert – genauso wie Popsternchen Lena , die sich schon den ganzen Tag auf James Bay gefreut hatte:

Der Auftritt beim ECHO 2015 war bis dato James Bays größter Gig auf deutschem Boden und legte einen weiteren Grundstein für die Karriere des 24-Jährigen, die hierzulande gerade steil durch die Decke geht. Mit “Hold Back The River” hält sich der Musiker diese Woche aufder deutschen. Sein amveröffentlichtes Chaos And The Calm ” kletterte bereits aufderund hält auch in den offiziellenKurs auf die Top 3. Bei so viel Erfolg und Talent, würde es nicht wundern, wenn James Bay beim ECHO 2016 selbst als Newcomer nominiert wird.