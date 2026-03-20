Eko Fresh startet mit neuer Single “Bunny-Hop” in sein Kindermusik-Projekt “HipHopper”

Eko Fresh veröffentlicht mit “HipHopper” sein erstes Kinderprojekt. Die Single “Bunny-Hop” erscheint am 20. März, das gleichnamige Album folgt später im Jahr. Produziert wurde die Platte von Jan van der Toorn. Für das Projekt schlüpft Eko Fresh in die Rolle eines kleinen Hasen und nähert sich Themen, wie sie Kinder im frühen Alter beschäftigen: Freundschaft, Traurigkeit, Anderssein. Da die 15 Songs des Albums als HipHop-Titel konzipiert sind, sollen sie auch die Eltern abholen.







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Aber was sind die HipHopper eigentlich? Die fiktiven Figuren des Projekts beschreibt Eko passend zum Namen als “kleine Häschen, aber auch andere Tierchen”. Er rappe dann aus der Sicht dieser Charaktere. Ekos Ziel sei es, eine Art “'Tabaluga' für Hiphop” zu erschaffen. Bis zum Release des Albums plane Eko einen Song–Release pro Monat ein. Der erste Track “Bunny-Hop” soll schon an diesem Freitag erscheinen. In der Caption des Posts hat Eko Fresh auch schon die Features für das Album angekündigt: So wollen sich Oli P, Ramon Roselly, TV-Koch Nelson Müller und Max Mutzke die Ehre geben. Einen Vorgeschmack dazu, wie das Ganze bildlich aussieht, gibt es auf dem Instagram-Profil der Hiphopper.



Aber was sind die HipHopper eigentlich? Die fiktiven Figuren des Projekts beschreibt Eko passend zum Namen als “kleine Häschen, aber auch andere Tierchen”. Er rappe dann aus der Sicht dieser Charaktere. Ekos Ziel sei es, eine Art “'Tabaluga' für Hiphop” zu erschaffen. Bis zum Release des Albums plane Eko einen Song–Release pro Monat ein. Der erste Track “Bunny-Hop” soll schon an diesem Freitag erscheinen. In der Caption des Posts hat Eko Fresh auch schon die Features für das Album angekündigt: So wollen sich Oli P, Ramon Roselly, TV-Koch Nelson Müller und Max Mutzke die Ehre geben. Einen Vorgeschmack dazu, wie das Ganze bildlich aussieht, gibt es auf dem Instagram-Profil der Hiphopper.

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