Eko Fresh x HipHopper veröffentlichen neue Single “Mütze + Schal”

Eko Fresh bringt mit seinem Kinder-Rap-Projekt HipHopper den nächsten Song ins Kinderzimmer: „Mütze + Schal“ widmet sich passend zur kalten Jahreszeit einem ganz alltäglichen Thema – warm anziehen, bevor es nach draußen geht.

Mit HipHopper hat Eko Fresh ein eigenes musikalisches Universum für Kinder geschaffen. Darin rappt er aus der Perspektive kleiner Hasen und anderer Tierfiguren über Themen, die zum Alltag der jüngsten Hörer gehören – von Freundschaft und Gefühlen bis zum Zähneputzen und Anziehen.

„Mütze + Schal“ setzt diese Idee fort und verpackt den nächsten kleinen Alltagsmoment in kindgerechten HipHop.









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