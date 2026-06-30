Electric Callboy: Diese Fakten kennen selbst Fans nicht

Electric Callboy haben Metalcore, EDM, Humor und maximale Live-Energie zu einem Sound gemacht, den man sofort wiedererkennt. Aus der deutschen Heavy-Szene sind sie längst nicht mehr wegzudenken, denn ihre Songs verbinden harte Riffs, elektronische Eskalation und einen Look, der sofort hängen bleibt. Trotzdem gibt es rund um Electric Callboy einige Details, die selbst Fans nicht immer direkt auf dem Schirm haben. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf diese 11 Fakten.

1. Electric Callboy kommen aus Castrop-Rauxel

Der internationale Sound der Band wirkt riesig, doch die Wurzeln liegen mitten im Ruhrgebiet. Electric Callboy wurden 2010 in Castrop-Rauxel gegründet und haben sich von dort aus Schritt für Schritt eine internationale Fanbase aufgebaut.

2. Die Band hieß früher Eskimo Callboy

Bis 2022 waren Electric Callboy unter dem Namen Eskimo Callboy bekannt. Die Umbenennung war ein bewusster Schritt, nachdem sich die Band kritisch mit dem alten Namen auseinandergesetzt hatte. Seitdem steht ihr Name für dasselbe Energielevel, aber mit neuer Haltung.

3. Ihr Sound ist ein wilder Genre-Mix

Viele beschreiben Electric Callboy als Metalcore-Band, doch das greift zu kurz. In den Songs treffen harte Gitarren auf elektronische Drops, Pop-Hooks, Trance-Elemente und bewusst überdrehte Party-Momente. Genau diese Mischung macht den Wiedererkennungswert aus.

4. „Hypa Hypa“ wurde zum Wendepunkt

Mit „Hypa Hypa“ bekam die Band 2020 einen massiven Popularitätsschub. Der Song verband eingängige Melodien, harte Parts und absurden Humor so direkt, dass er weit über die Metal-Szene hinaus funktionierte.

5. Nico Sallach veränderte die Dynamik der Band

Seit 2020 ist Nico Sallach als Sänger dabei. Mit seiner Stimme bekam der Callboy-Sound eine neue Balance aus cleanen Hooks, Druck und Pop-Appeal. Für viele Fans beginnt mit dieser Phase die aktuelle Erfolgsära der Band.

6. „TEKKNO“ war ein historischer Erfolg von Electric Callboy

Das Album „TEKKNO“ erschien 2022 und wurde zum ersten Nummer-eins-Album der Band in Deutschland. Damit schaffte sie endgültig den Sprung von Szene-Lieblingen zu einem Act mit breiter Sichtbarkeit. Der Erfolg zeigte, dass ihr Mix aus Härte, Humor und Rave-Energie auch im Mainstream funktionieren kann.

7. Der ESC-Hype kam ohne ESC-Auftritt

2022 wollten viele Fans Electric Callboy beim Eurovision Song Contest sehen. Mit „Pump It“ bewarb sich die Band für den deutschen Vorentscheid, wurde aber nicht ausgewählt. Gerade diese Entscheidung sorgte anschließend für noch mehr Aufmerksamkeit und machte den Song noch bekannter.

8. Die Musikvideos sind fast genauso wichtig wie die Songs

Bei Electric Callboy ist ein Musikvideo selten nur ein Bonus. Outfits, Choreos, Rollen, Storys und absurde Bilder gehören fest zur Ästhetik der Band. Dadurch werden Songs wie „We Got The Moves“ oder „Pump It“ sofort zu eigenen kleinen Welten.

9. Humor ist Teil des Konzepts, nicht nur Beiwerk

Die Musiker spielen bewusst mit Übertreibung, Nostalgie und Party-Klischees. Dahinter steckt aber kein Zufall, sondern ein klarer Stil: Sie nehmen ihre Shows ernst, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Genau diese Mischung macht den Reiz aus.

10. „RATATATA“ brachte sie mit BABYMETAL zusammen

2024 veröffentlichten Electric Callboy gemeinsam mit BABYMETAL den Song „RATATATA“. Die Kollaboration passte perfekt, weil beide Acts harte Musik mit Pop, Performance und extrem markanten Bildern verbinden.

11. Live geht es um mehr als Lautstärke

Electric Callboy Konzerte funktionieren nicht nur über Gitarrenwände und Breakdowns. Die Band setzt auf Bewegung, Mitsingmomente, Humor und eine Show, die eher wie eine große Eskalationsparty wirkt. Genau deshalb funktionieren ihre Auftritte auch für Menschen, die sonst nicht tief im Metalcore stecken.

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