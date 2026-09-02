Ellie Goulding veröffentlicht ihr neues Album “I Know Too Much”

Ellie Goulding ist seit mehr als 15 Jahren im Popgeschäft – genug Zeit also, um einiges zu lernen. Auf ihrem neuen Album stellt sie sich nun allerdings die Frage, ob man irgendwann vielleicht sogar zu viel weiß. „I Know Too Much“ erscheint am 4. September und zeigt die britische Sängerin so persönlich und ungefiltert wie lange nicht.

Das sechste Studioalbum folgt auf „Higher Than Heaven“ aus dem Jahr 2023 und umfasst zehn Songs. Goulding selbst beschreibt die Entstehung wie eine Art musikalisches Tagebuch: Statt sich auf einen bestimmten Sound festzulegen, wollte sie Erfahrungen, Emotionen und unterschiedliche musikalische Seiten zusammenbringen, die einen ganz bestimmten Abschnitt ihres Lebens festhalten.

Entsprechend bewegt sich „I Know Too Much“ ziemlich frei zwischen Pop und elektronischer Musik. Einen ersten Eindruck davon gab „Black Prada Dress“, bevor mit „4 Seasons“ und zuletzt „Ravers“ weitere Songs folgten. Letzterer führt Goulding so direkt wie selten zuvor auf den Dancefloor und greift ihre lange Verbindung zur elektronischen Musik auf.







Gleichzeitig steckt hinter den großen Produktionen ein ziemlich persönliches Album. Goulding hat die neuen Songs als ihre bislang ehrlichsten Texte bezeichnet. Nach Jahren, in denen Erwartungen von außen immer wieder eine Rolle spielten, sei beim Schreiben diesmal vor allem ein Gefühl von Freiheit entscheidend gewesen: Musik zu machen, ohne jemandem gefallen oder etwas beweisen zu müssen.





Auch der Albumtitel greift genau diesen Gedanken auf. „I Know Too Much“ entstand aus der Überlegung, ob Wissen und Erfahrung irgendwann selbst zur Belastung werden können – und ob nicht gerade im Nichtwissen eine gewisse Freiheit liegt.

Nach mehr als einer Dekade zwischen großen Popsongs, elektronischen Experimenten und Dance-Hits scheint Ellie Goulding damit weniger daran interessiert zu sein, noch einmal zu erklären, wer sie ist. Auf „I Know Too Much“ klingt es eher so, als hätte sie genau das inzwischen selbst ziemlich gut herausgefunden.



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