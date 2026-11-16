Es braucht Kraft, sich gegen Menschen zu stellen, die finden, man träume zu groß, sei zu viel oder passe nicht in ihre Vorstellung davon, wie man sein sollte. Am 6. November 2026 gibt Emma Kok mit ihrer Debütsingle „Laissez-Moi“ genau dem Moment eine Stimme, an dem man sich selbst wählt.

Zwischen englischen Zeilen und dem französischen „Laissez-Moi“ findet Emma dafür einen wiederkehrenden, unmissverständlichen Ausdruck. Das Lied übermittelt emotionsvoll eine klare Botschaft, die nachklingt und denen Stärke gibt aufzustehen, die sich schon lange zurückgehalten haben:

I know it’s not what you want to hear

But listen when I’m talking to you

My fear, my fear

Musikalisch tragen orchestrale Klänge und klassische Elemente diese Spannung. Zu hören ist ein Arrangement aus Klavier und Streichinstrumenten, das sich im Verlauf immer weiter aufbaut und Raum für Emmas ausdrucksstarke Stimme schafft. Emma modernisiert in ihrer Single, die klassischen Klänge, die sie schon seit längerer Zeit begleiten und findet somit einen Stil, der sie herausstechen lässt.

Dass Emma Kok Menschen mit ihrer Stimme erreicht, hat sie längst gezeigt. Ihre Interpretation von Barbara Pravis „Voilà“ an der Seite von André Rieu machte sie international bekannt. Es folgten gemeinsame Welttourneen, ein Auftritt mit Helene Fischer und ausverkaufte eigene Konzerte in Amsterdam. Mit „Laissez-Moi“ beginnt nun eine neue Phase, in der wir Emma Kok durch ihre eigene Musik kennenlernen dürfen.