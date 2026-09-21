Der Karlsruher Rapper EUROTHUG veröffentlicht am 27. November 2026 sein neues Tape „SEASON4“. Mit seinem düsteren Straßenrap, markanten Flows und rough produzierten Beats führt er seinen charakteristischen Sound konsequent weiter.

Den Auftakt der Release-Kampagne macht die Single „Season 4“, die am 25. September 2026 erscheint. Weitere Singles folgen bis zur Veröffentlichung des vollständigen Tapes.

„SEASON4“ erscheint am 27. November 2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen.