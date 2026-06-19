Nach jahrelanger Solo-Pause: Farin Urlaub kündigt neues Album „Ein Lächeln im Gesicht“ an!

Es gibt Nachrichten, die lassen das Fan-Herz nicht nur höher schlagen, sondern verpassen ihm einen veritablen Aussetzer. Genau so ein Moment ist jetzt da: Doktor Farin Urlaub bricht sein langes Solo-Schweigen. Nach einer gefühlten Ewigkeit meldet sich der charismatische Gitarrist und Sänger von Die Ärzte mit einem Paukenschlag zurück. Am 4. September 2026 erscheint sein brandneues Solo-Studioalbum „Ein Lächeln im Gesicht“.

Für Millionen von Fans im ganzen Land ist dieses überraschende Farin Urlaub Comeback das absolute Highlight des Musikjahres. Wer dachte, der sympathische Blondschopf würde sich nach den letzten Stadion-Tourneen seiner Hauptband erst einmal zur Ruhe setzen, hat sich gewaltig geschnitten. In bester Tradition von Solo-Meilensteinen wie „Am Ende der Sonne“ wird es wieder laut, es wird wieder typisch FU, und das ist auch verdammt gut so für den Punkrock in Deutschland.

„Ein Lächeln im Gesicht“: Das wissen wir über das neue Album

Es ist kein Geheimnis, dass ein neues Solo-Projekt von Farin Urlaub immer eine ganz besondere Dynamik entfaltet. Während er bei Die Ärzte die kreativen Fäden mit Bela und Rod teilt, bedeutet Farin Urlaub 2026: 100 % ungefilterter, eigener Sound.

Das neue Werk hört auf den wunderbar optimistischen oder vielleicht doch herrlich ironischen Titel „Ein Lächeln im Gesicht“ . Wer den Musiker kennt, weiß, dass hinter jeder fröhlichen Melodie auch gerne mal ein bissiger Kommentar zur Lage der Nation oder eine tiefgründige Beobachtung steckt. Musikalisch dürfen wir uns auf die klassische FU-DNA freuen: treibende Riffs, messerscharfe Texte und Bläser- sowie Streicher-Einsätze, die dem Ganzen die Krone aufsetzen. Das ist kein müder Nostalgie-Trip, sondern frischer, energiegeladener Rock, der direkt nach vorne geht.

Von „Happy 2bD“ bis „999“: Die ersten Vorboten

Farin hat uns in den letzten Wochen ja bereits ein paar Brotkrumen hingeworfen, und die hatten es wirklich in sich. Als erster digitaler Vorbote überrumpelte uns die Single „Happy 2bD“ (Happy to be Deutsch). Ein Song, der sofort für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Typisch Farin: Er eckt an, provoziert und regt zum Nachdenken an, verpackt das Ganze aber in einen Refrain, den man nach dem ersten Hören einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Wem das noch nicht genug Bewegung in den müden Knochen verschafft hat, der wurde spätestens mit der zweiten Single „999“ abgeholt. Farin liefert hier die perfekte Hymne ab, um selbst den hartnäckigsten Standtänzern in den Clubs einen unwiderstehlichen Bewegungsimpuls zu verpassen. Spätestens jetzt ist klar: Dieses Album wird verdammt vielseitig.

Tracklist & Formate: 13 neue Songs für den Herbst

Die wichtigsten Fakten für alle Sammler und Statistik-Liebhaber sind natürlich auch schon raus. Die offizielle Tracklist von „Ein Lächeln im Gesicht“ hält genau 13 brandneue Songs für uns bereit.

Da echter Musikgenuss für viele Fans erst durch das richtige haptische Erlebnis komplett wird, erscheint das Album in edlen physischen Versionen über Mischgemüse Production:

Folgt jetzt die große Tour?

Mit der Ankündigung von „Ein Lächeln im Gesicht“ stellt sich für die Community natürlich sofort die nächste brennende Frage: Dürfen wir uns auf eine Tour freuen? Offizielle Termine gibt es im Moment noch nicht, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Farin seine Songs am liebsten dort präsentiert, wo sie hingehören: live auf der Bühne. Es bleibt also extrem spannend, ob das Racing-Team für das späte Jahr oder das kommende Frühjahr bereits die Instrumente poliert.