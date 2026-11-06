Florence + the Machine veröffentlichen Livealbum

Florence + the Machine veröffentlichen heute das Livealbum „Everybody Scream Tour Live“ auf allen Streamingplattformen. Die Aufnahme dokumentiert die gleichnamige Tour, die in diesem Jahr durch Nordamerika sowie Großbritannien und Europa führte. Am 19. März 2027 erscheint das Album außerdem auf Vinyl.

Die 22 Titel umfassende Tracklist verbindet Songs aus „Everybody Scream“ mit Stücken aus der bisherigen Bandgeschichte, darunter „Shake It Out“, „Cosmic Love“ und „Dog Days Are Over“. Als Bonustrack ist „Perfume and Milk“ enthalten. Zur Ankündigung des Albums erschien bereits eine Liveaufnahme von „Which Witch“.

Die Tour führte die Band unter anderem zu ausverkauften Konzerten im Madison Square Garden und im Barclays Center in New York sowie zu zwei ausverkauften Abenden im Kia Forum in Los Angeles. Florence + the Machine sind für ihre intensive Bühnenpräsenz und Florence Welchs markante Stimme bekannt. Live gewinnen die Songs noch einmal eine eigene Dringlichkeit: Sie können sich von leisen, beinahe zerbrechlichen Momenten zu großen, gemeinschaftlichen Höhepunkten aufschwingen. „Everybody Scream Tour Live“ macht diese Energie nun auch abseits des Konzertsaals erlebbar.