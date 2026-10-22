Felix, der Hase auf Reisen: “Ferien & Urlaub mit Felix” passt perfekt in die Herbstferien

Die Herbstferien sind da – und ob es tatsächlich in den Urlaub geht oder nicht: Felix der Hase
sorgt mit “Ferien & Urlaub mit Felix – Reisegeschichten für Kinder”
für Reisefieber. Drei Hörspielgeschichten führen sowohl quer durch Deutschland als auch rund um die Welt und passen damit genauso gut zur Fahrt inden Urlaub, wie zu einem gemütlichen Ferientag zu Hause.
Mit Felix geht es von Deutschland hinaus in die große weite Welt
Den Anfang macht das Hörspiel “Briefe von Felix
”. Auf seiner Reise verschlägt es Felix
unter anderem nach England, Frankreich, Italien und Ägypten, weiter nach Afrika und schließlich nach New York. Von unterwegs hält er Sophie in seinen Briefen über seine Erlebnisse auf dem Laufenden.
In “Mit Felix auf großer Deutschlandreise”
erkundet der reiselustige Hase seine Heimat. Von Sylt und dem Wattenmeer führt ihn sein Weg quer durch Deutschland bis zur Zugspitze. Unterwegs entdeckt Felix
Städte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten und berichtet Sophie von seinen Begegnungen.
Noch einmal weiter hinaus geht es für den Hasen im Hörspiel “Felix bei den Kindern dieser Welt”
. Nach einem Segeltörn beginnt für Felix
eine Reise, die ihn unter anderem zu den Sami im hohen Norden, in die Sahara, nach Südafrika und Neuseeland sowie nach San Francisco und Israel führt. Dabei begegnet er Menschen und Traditionen aus verschiedenen Teilen der Welt.
Für die Herbstferien sind die drei Reisegeschichten damit ein perfekter Begleiter für unterwegs oder für ruhige Stunden zu Hause. Und auch nach den Ferien lädt Felix
jederzeit wieder dazu ein, ihn auf seinen Reisen zu begleiten.
"Wer anschließend Lust auf noch mehr Hörabenteuer von Felix hat, findet hier
weitere Folgen.“