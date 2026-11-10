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Mit Felix durch die Weihnachtszeit: Hörspielabenteuer aus der großen, weiten Welt

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13.11.2026
Mit Felix, dem Hasen wird es in der Weihnachtszeit nicht nur gemütlich, sondern auch ziemlich abenteuerlich. In Weihnachtszeit mit Felix führen drei Hörspielgeschichten aus Münster zum Nordpol und zu Festen und Traditionen in verschiedenen Teilen der Welt. Mit dabei sind Weihnachtsbriefe, Felix feiert Feste in aller Welt und Felix bei den Kindern dieser Welt.
Den Anfang macht das Hörspiel Weihnachtsbriefe. In der Adventszeit beschäftigt Felix eine wichtige Frage: Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Um das herauszufinden, schreibt er ihm kurzerhand selbst einen Brief. Wenige Tage später erhält Felix tatsächlich eine Nachricht vom Nordpol – und am Nikolausmorgen ist der reiselustige Kuschelhase plötzlich verschwunden.
In Felix feiert Feste in aller Welt erzählt Sophies Mitschüler Liang vom chinesischen Neujahrsfest. Felix möchte genauer wissen, warum das neue Jahr in China zu einer anderen Zeit gefeiert wird als in Deutschland. Seine Neugier führt ihn auf eine neue Reise, auf der er verschiedene Feste und Kulturen kennenlernt.
Noch einmal rund um die Welt geht es in Felix bei den Kindern dieser Welt. Der reiselustige Hase begegnet unter anderem den Sami im hohen Norden und den Tuareg in der Sahara, besucht Südafrika und Neuseeland und reist nach San Francisco und Israel. Von seinen Begegnungen mit Menschen und Traditionen berichtet er Sophie wie gewohnt in seinen Briefen.
Für die Advents- und Weihnachtszeit bringen die drei Hörspielgeschichten damit weihnachtliche Vorfreude und die Reiselust von Felix zusammen – für gemütliche Hörspielstunden mit der ganzen Familie.
Wer anschließend Lust auf noch mehr Hörabenteuer von Felix hat, findet hier weitere Folgen.

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