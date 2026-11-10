Mit Felix durch die Weihnachtszeit: Hörspielabenteuer aus der großen, weiten Welt

Noch einmal rund um die Welt geht es in. Der reiselustige Hase begegnet unter anderem den Sami im hohen Norden und den Tuareg in der Sahara, besucht Südafrika und Neuseeland und reist nach San Francisco und Israel. Von seinen Begegnungen mit Menschen und Traditionen berichtet er Sophie wie gewohnt in seinen Briefen.