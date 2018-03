Ab heute ist das Album “Verdammt guter Tag” in der Special Winter Edition erhältlich

Weihnachten naht und so hat sich die Band Feuerherz aufgemacht, ihren Fans mit der “Special Winter Edition” ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Die erste Schlager Boy Band Feuerherz wurde im Sommer 2014 gegründet und arbeitete fortan mit Syndicate Music in München an ihrem ersten Album. Ihre Musik ist eine gelungene Mischung aus Pop und Schlager. In der TV–Show “Die Besten im Frühling” stellten sie im März 2015 ihre Hit-Single “Verdammt guter Tag” vor, die am 13. März 2015 veröffentlicht wurde und es auf Platz 1 der konservativen Airplay Charts schaffte. Auch mit der Folge-Single “Ohne dich” erreichten Feuerherz den 4. Platz. Insgesamt durfte die Band gleich drei Mal hintereinander bei Silbereisen auftreten, was für einen Newcomer wirklich sensationell ist.



Das Debüt-Album erschien dann im Juli 2015 und erreichte Platz 36 der deutschen Album-Charts. Ein schöner Erfolg, der sich sehen lassen kann. Viele Live- und TV–Auftritte folgten, bevor die Band endlich wieder ins Studio ging. Die “Special Winter Edition” bietet, neben dem Erfolgsalbum “Verdammt guter Tag” zwei exklusive Weihnachtstitel, drei Remixe sowie ein wunderschönes Video zu der neuen Single “Merry Christmas”. So kann Weihnachten kommen!

“Verdammt guter Tag – Special Winter Edition” bei amazon

“Verdammt guter Tag – Special Winter Edition” bei iTunes

“Verdammt guter Tag – Special Winter Edition” bei Google Play