Das Album “Genau wie du” von Feuerherz ist ab sofort als “Winteredition” erhältlich!

Der Winter und das Fest der Liebe nahen mit riesigen Schritten. Die Weihnachtsmärkte locken schon bald mit Zuckergebäck, Lebkuchen und heißem Glühwein. Keine Frage, es ist an der Zeit, auch musikalisch der beschaulichsten Zeit des Jahres Tribut zu zollen. Das haben sich auch Feuerherz gedacht und zu den grandiosen Songs und Hits des Original-Albums „Genau wie du“ mit den Titeln “Wenn wir zusammen sind“, ”It`s Christmas“, „Merry Christmas“, „Das schönste Geschenk“ noch vier wunderschöne Weihnachts- und Wintersongs für eine online Veröffentlichung hinzugefügt. An den Reglern saßen hierfür auch diesmal wieder die Jungs von Syndicate Music, die als Produzenten-Team schon für die No Angels, Andrea Berg, Lou Bega, Worlds Apart und vielen anderen den Erfolgssound entwickelt haben. Die Winter- und Weihnachts-Titel überzeugen wie gewohnt durch die originelle Mischung aus Pop, Dance und Schlager sowie genial gesetzten Chören.

Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance ist der Gruppe mit ihrem Debüt-Album „Verdammt guter Tag“ und dem aktuellen Album „Genau wie du“ ein viel umjubelter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen. „Genau wie du“ stieg dabei in diesem Jahr auf einen sensationellen #11 in die Offiziellen Deutschen Charts ein. Unzählige Live- und TV–Auftritte machten die Gruppe deutschlandweit bekannt. Als Resultat dieser rasanten Erfolgswelle konnten sie dieses Jahr gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den „Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis" und „Mein Star des Jahres“ der Bauer Media Group in der Kategorie „Durchstarter des Jahres“. Feuerherz haben es einfach drauf, Pop und Schlager virtuos zu verbinden und dem Ganzen noch einen Schuss Partyfeeling zu verleihen. Das funktioniert bei den Beach-Partys im Sommer genauso wie zur besinnlichen Weihnachtszeit.

Titel wie der stimmungsvolle Weihnachts-Song ”It`s Christmas“ lassen mit beschwingt rasselnden Glöckchen, den Schlitten über verschneite Ebenen in Richtung Heilige Nacht fahren. Der Popsong „Merry Christmas“ geht die Weihnachtszeit heiter und trotzdem feierlich an. Das Lied hat musikalisch und produktionstechnisch internationales Format und ist mehrsprachig in Deutsch, Italienisch, Englisch, Niederländisch und Spanisch gehalten. Die geniale aber einfache Melodie fordert zum Mitsingen auf und so wird „Merry Christmas“ auch live ein garantierter Erfolgsgarant. „Das schönste Geschenk“ ist im Gegensatz dazu eine herzerwärmende weihnachtliche Liebesballade. Die kuschelige Weihnachtszeit verbindet sich hier gekonnt mit aufrichtigen Liebesgefühlen.

Absolut passend zum Fest der Liebe! Musikalisch geht der Song seinen eigenen Weg zwischen klassischem Schlager, Pop und wunderschön gesetzten Chören. Inhaltlich geht es um die Abkehr von materiellem Denken zum Weihnachtsfest hin zum „schönsten Geschenk“, das in diesem Fall die geliebte Freundin und damit die Liebe selbst ist. Und last but not least erfreuen uns Feuerherz mit dem groovy Adventslied „Wenn wir zusammen sind“. Gemeinschaftsgefühle, Liebe und das nach Hause kommen prägen die positive emotionale Welt des Titels, der wohlige Gefühle zur schönsten Zeit des Jahres erzeugt. Alle vier Weihnachtssongs und hier im Besonderen das Lied „Merry Christmas“ sind übrigens für die große Toggo Winter – und Weihnachtskampagne auf SuperRTL ausgewählt worden.

Die Winteredition des Albums „Genau wie du“ zieht fröhlich und elegant die besinnliche Karte zur Advents- und Weihnachtszeit und wird ab dem 25. November exklusiv nur digital veröffentlicht. Die hohe Qualität im Songwriting und die genialen Stimmen von Sebastian, Dominique, Matt und Karsten machen das Album zum perfekten Sound für jede gut gelaunte Weihnachtsparty.

Mehr Infos auf www.universal-music.de/feuerherz

Feuerherz

Album VÖ „Genau wie du – Winteredition“: 25.11.2016 (digital only)