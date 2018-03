Das brandneue Album “Genau wie du” von Feuerherz

Der Karriereweg von Feuerherz ging von Anfang an steil nach oben, denn Feuerherz sind jung, frisch und dynamisch, womit wir neben den fantastischen Songs auch gleich die zündenden Erfolgsparameter der Jungs beschrieben haben. Musikalisch bieten die Vier eine originelle Mischung aus Pop, Dance und Schlager und sind damit die erste und einzige echte Schlager Boy Band Deutschlands. Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance ist Feuerherz im letzten Jahr mit ihrem Debüt-Album “Verdammt guter Tag” so auch ein viel umjubelter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen. Mittlerweile konnten sie gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den “Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis” und “Mein Star des Jahres” der Bauer Media Group in der Kategorie “Durchstarter des Jahres”.

Neben den unzähligen Auftritten haben Feuerherz mit aller Kraft und in jeder freien Minute an ihrem neuen Album “Genau wie du” gefeilt, das jetzt in zwei Versionen als Standard Edition und als limitierte Fanbox mit drei Bonustracks erscheint. Man hört sofort, dass sich die Jungs seit dem ersten Album immens weiterentwickelt haben und die Arrangements und Chöre noch anspruchsvoller und internationaler geworden sind. Der neue “Wall Of Sound” stellt Feuerherz einen musikalischen Maß-Anzug zur Verfügung, der genau passt, ohne die ursprüngliche Idee zu verleugnen. “Genau wie du” hat als Ganzes jede Menge positive Power, zieht elegant romantische Seiten auf und ist mit seinen Dance-Grooves auch für die Clubs wunderbar geeignet. Vielseitigkeit ist Trumpf! Feuerherz haben wieder jede Menge Songs am Start, die einfach Megaspaß machen und in vielerlei Hinsicht den Schlager von morgen verkörpern.

++ALBUM DOWNLOAD++

++ LIMITIERTE FANBOX ++

Unser Album erscheint auch als limitierte Fanbox! Sie beinhaltet das neue Album mit 3 Bonustracks, ein exklusives A2 Poster, handsignierte Autogrammkarte und einen Gymbag!! Jetzt hier bestellen: