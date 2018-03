Die erste Single “Ein Lied auf das Leben” von Feuerherz aus ihrem neuen Album

Die vier Jungs von Feuerherz sind die erste echte Schlager Boy Band. Ihre Musik ist eine gelungene Mischung aus Pop und modernem Schlager. In der TV–Show „Die Besten im Frühling“ stellten sie im März 2015 ihre Hit-Single „Verdammt guter Tag“ vor, die am 13. März 2015 veröffentlicht wurde und es in Windeseile auf Platz 1 der konservativen Airplay Charts schaffte. Auch mit der Folge-Single „Ohne dich“ erreichten Feuerherz den 4. Platz.

Neben TV Auftritten in bekannten TV–Shows wie der Carmen Nebel Show (ZDF), Bauer sucht Frau (RTL) und dem Fernsehgarten (ZDF), gelang es der Band gleich vier Mal hintereinander bei Florian Silbereisens Feste-Shows (ARD) präsent zu sein – eine Sensation für einen Newcomer. Das Debüt-Album „Verdammt guter Tag“ erschien im Juli 2015 und erreichte Platz 36 der deutschen Album-Charts. Viele weitere Live- und TV–Auftritte folgten, u.a. 34 Auftritte bei der „Das Beste der Feste – Tour“ gemeinsam mit Stars wie Florian Silbereisen, Michele, D.J. Ötzi und Vanessa Mai. Seit Frühjahr ist das Quartett fast jedes Wochenende auf Festivals, Open Air Konzerten etc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz „on stage“. Trotz all dieser Gigs schafft es die Band in Tag- und Nachtarbeit gerade ihr zweites Album aufzunehmen, das im September 2016 veröffentlicht werden soll.

Als ersten Vorgeschmack auf das neue Werk wird nun die Single „Ein Lied auf das Leben“ ausgekoppelt. Es ist ein Lied wie gemacht für den Sommer, für Partys und gute Laune. Es geht darum, einfach mal den Alltag und die Sorgen loszulassen und das Leben zu genießen. Die Produktion schlägt abermals gekonnt eine Brücke zwischen Pop und Schlager. Knallige Beats, coole Synthie-Sounds und ein rhythmisches Streicherarrangement bestimmen die Klangsphäre. Dazu kommen die Stimmen von Sebastian, Dominique, Matt und Karsten, die als Gesangsquartett im Zusammenklang einfach perfekt harmonieren. Vor dem inneren Auge sieht man die vier Twens schon zu dem Song virtuos choreografiert tanzen. Da ist Feuer in der Musik. Feuerherz reissen die Menschen mit und lassen sie gar nicht über Genres nachdenken – wie auch diese Single wieder beweist. Der Name der ersten Schlager Boy Band passt tadellos und ist Programm zugleich.