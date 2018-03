Die neue Bonus Edition vom Album “Genau wie du” von Feuerherz mit 6 brandneuen Songs

Feuerherz pflegen seit dem Start ihrer Karriere eine tiefe Verbundenheit zu ihren Fans, die sie auch im Album-Titel ihrer neuen CD erkennen lassen. „Genau wie du“ sind Sebastian, Dominique, Matt und Karsten und lassen mit ihrer offenen Art nicht nur die Frauenherzen höher schlagen. Neben den umjubelten Auftritten als Gast bei der diesjährigen Maite Kelly-Tournee, die im Herbst ihre Fortsetzung findet, hat Feuerherz an sechs neuen Songs für diese Bonus Edition des aktuellen Erfolgs-Albums gefeilt. Auch diesmal haben die Jungs von Syndicate Music die Songs produziert und aufgenommen, einem renommierten Produzenten-Team, das bekanntlich schon für die No Angels, Andrea Berg, Lou Bega, Worlds Apart und vielen anderen an den Reglern gesessen hat.

Der Karriereweg der sympathischen Schlagerband ging von Anfang an steil nach oben, denn Feuerherz sind jung, frisch und dynamisch, womit wir neben den fantastischen Songs auch gleich die zündenden Erfolgsparameter der Jungs beschrieben haben. Musikalisch bieten die Vier eine originelle Mischung aus Pop, Dance und Schlager. Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance ist Feuerherz ein viel umjubelter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen, der noch lange nicht zu Ende ist. Gerade erst haben sie mit dem Album „Genau wie du“ Platz 1 der Deutschen Schlagercharts und Platz 11 der Offiziellen Deutschen Album Charts erreicht. Mittlerweile konnten sie gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den „Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis" und „Mein Star des Jahres“ der Bauer Media Group in der Kategorie „Durchstarter des Jahres“. Feuerherz gehört mit den bisherigen Chart-Erfolgen zu dem Erfolgreichsten, was der neue moderne Schlager in Deutschland zu bieten hat.

Die aktuelle Singleauskopplung aus der Bonus Edition ist „Lange nicht genug“. Das Lied gehört zu den sechs neuen Songs und ist eine Mischung aus Disco-Fox und Dance, es erzeugt sofort Partystimmung und positive Gefühle. Den Augenblick leben und zusammen den Moment feiern, heißt die Devise. „Lange nicht genug“ versprüht dabei jede Menge positive Schlager-Power und ist mit seinem modernen Dance-Groove auch für die Clubs geeignet.

Das Video ansehen!

Auch die weiteren neuen Songs bieten Schlager-Pop vom Feinsten. „Alles nur kein Engel“ ist ein im 50er Jahre Stil gehaltener Disco-Fox. Es ist ein Power Party Song und wird live so richtig abräumen. Hier lockt die Sünde und es geht etwas frecher zur Sache. Der Song „Der pure Wahnsinn“ ist ebenfalls ein Disco-Fox, absolut hitverdächtig, und bringt nicht nur „das Herz zum Tanzen“. Es geht um die überwältigenden Gefühle hinsichtlich einer superheißen Traumfrau. Auch die Lieder „Ich & Du = Wir“ sowie „Ich werd dich finden“ spielen gekonnt auf der Schlagerklaviatur. Disco-Fox, großes Klangkino und packende Texte im Liebesmodus sind hier die geschmackvollen Zutaten.

Ein weiterer Höhepunkt der neuen Produktionen ist fraglos der Song „Herzbeat“, den Feuerherz mit Maite Kelly zusammen eingesungen haben und den sie bei der Maite Kelly Tour auch gemeinsam auf der Bühne performt haben. Auch hier treffen sich Schlager und Pop in kongenialer Verbindung. Sphärische Sounds und einschwebende E–Gitarren geben dem Song einen Hauch Unendlichkeit. Wenn man ein bewegendes Liebesbekenntnis sucht: Hier ist es zu finden! Liebe, Seele und Gemeinsamkeit verbinden sich zu einem wunderbaren Einklang. Und last but not least ist noch ein fetter, clubbiger Dance-Mix des Titelsongs „Genau wie du“ zu hören. Die Schlager-DJs können sich freuen.

Die Bonus Edition des Albums „Genau wie du“ hat Power und zieht zusätzlich elegant romantische Seiten auf. Sie ist mit angesagten Dance-Grooves und hoher Soundqualität auch für die Clubs und Schlager-Partys geeignet. Vielseitigkeit ist Trumpf! Feuerherz haben wie immer geniale Songs am Start, die Megaspaß machen und in vielerlei Hinsicht den Schlager von morgen verkörpern.