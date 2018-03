Die neue Single von Feuerherz: “Du bringst mich um (den Verstand)”

Feuerherz sind die verdammt coolen Jungs Sebastian, Dominique, Matt und Karsten, die mit Leib und Seele Schlager-Pop singen und dabei nicht nur super aussehen, sondern es auch musikalisch und tänzerisch faustdick hinter den Ohren haben. Feuerherz sind die erste echte Schlager-Boyband – und sie sind verdammt gut. Ihr Sound ist eine gelungene Mischung aus Pop und Schlager – ein ganz neuer Mix, der einfach Megaspaß macht. Jeder Song auf dem aktuellen Album „Verdammt guter Tag“ ist anders und jeder einzelne hat seinen Platz auf dem Album.“

Die neue Single „Du bringst mich um (den Verstand)“ wurde von Feuerherz schon im letzten Jahr auf zahlreichen Festivals und Konzerten präsentiert und kam bei den Fans so gut an, dass die Auswahl zur Single keine Frage, sondern ein eindeutiges Muss war. Der Song ist von der ersten Note an ein echter Party-Hit! Er wird schon jetzt auf allen Après Ski Hütten vom Arlberg bis Zermatt gefeiert und kündigt sich auch schon an, der Karnevals-Partykracher 2016 zu werden.

„Du bringst mich um (den Verstand)“ zündet durch einen sündig-witzigen Text und den passenden wuchtigen Dance-Pop-Partysound. Hier geht es frivol aber lässig um Sünde, High Heels, die Venus-Falle, also um das offensichtlich feuerherzige Sexy Thing, das allen Männern in Windeseile den Kopf verdreht. Der Song beschreibt die unerreichbare Femme Fatale, die jeder haben will, aber nur auf Sicht bekommt. Morgen liegt sie schon bei jemand anderem im Arm. Der Chorus ist eingängig und fetzt so richtig los. Er ermuntert dazu, die Arme hochzureißen, zu klatschen und euphorisch mitzusingen. Dominique, Karsten, Sebastian und Matt bringen ihren Fans auch hier wieder verdammt gute Vibes rüber. Ganz nach ihrem Motto: „Wir leben unseren Traum und machen jetzt all die Dinge, die wir uns immer erträumt haben.“ Feuerherz setzen die Herzen in Flammen, wie der Bandname so die Musik!