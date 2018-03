Wir sind Feuerherz!

Es muss wirklich ein „Verdammt guter Tag“ gewesen sein, als Sebastian, Dominique, Matt und Karsten sich letzten Sommer getroffen haben. An diesem Tag haben sie nämlich Feuer gefangen für eine Band, die es tatsächlich in sich hat. Feuerherz sind vier coole Jungs, die mit Leib und Seele Schlager-Pop singen und dabei nicht nur super aussehen, sondern es auch musikalisch faustdick hinter den Ohren haben. Achtung, Premiere: Feuerherz sind die erste echte Schlager-Boyband – und sie sind verdammt gut.

Kein Wunder, denn die Vier sind Vollblutkünstler mit Erfahrungen in den Bereichen von Musical über Gospel, Klassik und Jazz bis hin zu professionellen Tanzausbildungen und Schauspielerei – diese Jungs sind echte Tausendsassas.

Sebastian (20) hat eine unglaubliche Stimme und gehört wohl ohne Übertreibung mit zu den besten Sängern, die Deutschland zu bieten hat. Sebastian war als Jugendlicher bereits mehrmals in den deutschen Media Control Charts und erreichte beste Chartpositionen, und auch die Jugendzeitschriften gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Phänomenal waren auch seine Swing-Konzerte, die er mit der Big Band seines Vaters in seiner Heimat NRW gegeben hat.

Sebastian ist mit ganzer Seele ein Vollblutmusiker und wenn er die Gitarre in die Hand nimmt und zu einer spontanen Unplugged-Session ansetzt, spürt man sofort seine Präsenz, mit der er jedes Publikum verzaubert.

Karsten (21) begann schon mit 6 Jahren mit klassischem Klavierunterricht und nutzte ab da jede Gelegenheit, um als Musiker, Sänger und Tänzer auf der Bühne zu stehen.

Mit 12 folgte sein erster, erfolgreicher Musicalauftritt und ab diesem Zeitpunkt war klar, dass er als Sänger die Bühne erobern will. Mit 15 meisterte er bereits die Viva Live Show “Deine Performance” als Tagessieger. Danach ging es in die USA an die John-Robert-Power School for Acting/Modeling in Boston. Seit er 2011 wieder zurück nach Deutschland kam, sammelte Karsten viel Erfahrung in Bandprojekten und Musicals und entdeckte seine Liebe zu deutschen Songs. So fand er 2014 den Weg zu FEUERHERZ und brachte als Verstärkung seinen besten Freund Dominique, Sänger und Tänzer aus Frankfurt, mit in die Band.

Matt (24) ist unverkennbar Niederländer, hat aber schnell seine Liebe zu Deutschland entdeckt, als er einige Zeit in der Domstadt Köln lebte. Die Lust am Deutschen Schlager hat er seinem Vater zu verdanken, mit dem er schon als kleines Kind zu Hits von Künstlern wie “Howard Carpendale“, ”Udo Jürgens“ oder “Heino“ gesungen und getanzt hat.

Als internationales Fotomodel ist er bereits in jungen Jahren um die ganze Welt gereist, hat in Walt Disney Musicals gesungen und getanzt, war auf der Musical Academy in Amsterdam und hat in den Niederlanden bereits viel TV–Erfahrung sammeln können. Sein holländischer Akzent sorgt für das gewisse Etwas bei FEUERHERZ.

Dominique (22) wurde in Bremerhaven als Sohn türkisch-amerikanischer Eltern geboren.

Schon im zarten Alter von 9 Jahren stand Dominique auf der Bühne und bemerkte schnell, dass dies seine Berufung ist. Er sang regelmäßig im Gospel-Chor und sammelte erste Musical-Erfahrungen. Inspiriert durch seine großen Vorbilder wie ”Michael Jackson“, ”Usher“ und ”Justin Timberlake" ergänzte er seinen Gesang mit Tanz und verfeinert seit seinem 12. Lebensjahr seine Ausbildung zum Tänzer. Neben weiteren Erfahrungen als Sänger ging Dominique auch als Tänzer mit nationalen sowie internationalen Künstlern auf Tour und ist auf der Bühne zu Hause.

Kaum hat sich das Quartett 2014 gefunden, hauen sich die Jungs richtig rein. Sie proben wie wild und trainieren ihre atemberaubenden Tanzperformances mit Choreograph Marc Teusch, der schon mit Helene Fischer, Beatrice Egli, Monrose und den No Angels gearbeitet hat. Aber das Wichtigste ist und bleibt die Musik: „Das Album haben wir mit Syndicate Music produziert, die schon für Andrea Berg, Lou Bega, Worlds Apart und vielen anderen gearbeitet haben. Die Zusammenarbeit lief super und wir hatten viel Freiraum bei der Umsetzung der Songs, was sicher auch mit der tollen Unterstützung durch unser Management AME.Media zu tun hat. Unser Sound ist eine Mischung aus Pop und Schlager – ein ganz neuer Mix, der uns Megaspaß macht. Jeder Song auf dem Album ist anders und jeder einzelne hat seinen Platz auf dem Album.“ Und so ist in wenigen Monaten in München das Debütalbum von Feuerherz entstanden. Ein Album, das exakt so heißt, wie es sich anfühlt – wie ein „Verdammt guter Tag“.

Der Titel hat nicht nur damit zu tun, dass Dominique, Karsten, Sebastian und Matt ihren Fans unbedingt gute Vibes rüberbringen wollen, sondern ist auch gleichzeitig die starke erste Single des Vierers – ein fast schon biografischer Track: „Wir leben unseren Traum und machen jetzt all die Dinge, die wir uns immer erträumt haben. Wir hatten bei den Proben, im Studio und beim Videodreh echt viele verdammt gute Tage und wünschen uns, Menschen mit unserer guten Laune anstecken zu können.“ Das sollte kein Problem sein, denn diese vier Powerpakete platzen vor Energie und müssen dringend raus auf die Bühne: „Es wird a-cappella Einlagen geben, coole Choreos und es werden bestimmt auch Songs kommen, bei denen wir uns mit Gitarre oder Klavier selbst musikalisch begleiten. Lasst euch überraschen!“

Feuerherz bringen es fertig, dass nicht nur der Titeltrack sich unverschämt mitten ins Glückszentrum bohrt, sondern auch ein sehnsüchtiger Song wie „Ohne Dich“ ziemlich gut in den Sonnenuntergang im Beachclub passt. Am Morgen danach lässt sich dann herrlich zum zarten Vocal-Schmelz in „Gefühle lügen nicht“ träumen, in dem diese vier fantastischen Stimmen uns darin bestärken, auf unser Bauchgefühl zu hören. Und spätestens wenn die Vier dann in „Du bringst mich um den Verstand“ extrem mitreißend die unerreichbare Femme Fatale beschreiben, im Chorus alle die Arme hochreißen und euphorisch mitsingen, wird wirklich jeder im Publikum sich fragen, wie diese jungen Männer das eigentlich anstellen.

Es muss wohl irgendwas mit ihrem Feuerherz zu tun haben …

Das Debütalbum „Verdammt guter Tag“ von Feuerherz wird am 10. Juli 2015 veröffentlicht – die gleichnamige erste Single ist bereits erschinen.