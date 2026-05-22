LISA, Anitta & Rema präsentieren FIFA-Track „Goals“

LISA, Anitta und Rema veröffentlichen mit „Goals“ ihre gemeinsame Single aus dem offiziellen “FIFA World Cup 2026™” Album. Der Track verbindet Latin Pop, Afrobeats und K-Pop und vereint erstmals drei der aktuell prägendsten internationalen Artists auf einem gemeinsamen Song.

Mit „Goals“ erweitert das Album seine kulturelle und klangliche Bandbreite und greift Sounds auf, die die globale Musiklandschaft entscheidend mit prägen. Produziert vom GRAMMY®-prämierten Produzenten Cirkut, entsteht so ein energiegeladener, rhythmusgetriebener Song, der über einzelne Genres und Regionen hinausgeht und die grenzenlose Energie sowie die globale Dimension der FIFA World Cup widerspiegelt. Der Titel erscheint zusammen mit einem offiziellen Musikvideo und bringt einen der weltweit bedeutendsten Momente des Albums zum Leben.