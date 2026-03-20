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Die neue Single “Malle Allez” von Fire Squad

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20.03.2026
„Check den nächsten Flug nach Malle!“ Wenn dieser Satz fällt, gibt es kein Zurück mehr. Dann heißt es: Alltag aus, Sonnenbrille auf und Vollgas Richtung Playa. Mit „Malle Allez“ liefern Fire Squad den nächsten ultimativen Party-Export für Ballermann, Clubs und Festivalbühnen.
Seit Jahren stehen Johnny Strange und Don Cali, bekannt als bekannt als zwei der vier Frontmänner von Culcha Candela, mit ihrem Soundsystem-Projekt Fire Squad für maximale Energie, internationale Vibes und Abriss-Garantie. Mit „Malle Allez“ bringen sie genau dieses Lebensgefühl auf den Punkt: Sonne im Gesicht und Bier in der Hand.
Der Song ist eine kompromisslose Hymne auf das wohl schönste Fernweh-Ziel der Deutschen. „Alle sieben Tage nur Skandale“ wird hier nicht nur zur Hook, sondern zum kollektiven Versprechen. Ob mit Handgepäck direkt vom Flieger an die Playa oder mit Rockstar-Attitüde zwischen Tequila, Gin und Wodka, „Malle Allez“ feiert das grenzenlose Freiheitsgefühl zwischen Sonnenaufgang und Eskalation.
Als Teil von Culcha Candela die 2027 ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, blicken sie auf über zwei Jahrzehnte Bühnenerfahrung, weit über tausend Live-Shows in zahlreichen Ländern und Millionen verkaufter Tonträger zurück.

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