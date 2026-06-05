FLO releasen ihre neue Single „Don’t Break Her Heart“

Mit „Don’t Break Her Heart“ liefern FLO den nächsten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Therapy At The Club“, das im nächsten Monat erscheint. Die neue Single ist eine Hommage an Freundschaft, Loyalität und Zusammenhalt und gleichzeitig eine klare Botschaft an alle, die das Herz einer Freundin brechen wollen.

Für FLO ist „Don’t Break Her Heart“ ihr persönliches Sisterhood-Anthem. Der Song bringt die enge Verbindung des Trios auf den Punkt und feiert Freundschaften, in denen füreinander eingestanden und sich gegenseitig beschützt wird. Musikalisch knüpfen FLO dabei an ihren charakteristischen Mix aus R&B und Pop an, der auch das kommende Album prägen wird.